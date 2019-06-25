Трамп: Мені не треба згода Конгресу для ударів по Ірану



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Трамп відзначив, що уряд постійно тримає в курсі американських законодавців по питанням, які стосуються політики щодо Ірану

За Конституцією США, саме Конгрес оголошує війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не треба згода Конгресу для нанесення ударів по Ірану у випадку потреби.

Про це він сказав в інтерв’ю Hill.TV.

За словами глави Білого дому, в нього вже є всі повноваження на такий крок. Хоча відповідно до Конституції США, саме Конгрес має право оголошувати війну.

Трамп відзначив, що уряд постійно тримає в курсі американських законодавців по питанням, які стосуються політики щодо Ірану. На думку американського президента, законодавці цінують такий підхід.

Також в рамках інтерв’ю лідер США знову наголосив на тому, що він відмовився від можливого удару по Ірану після збиття американського безпілотника-розвідника RQ-4 Global Hawk через те, що, на його думку, гіпотетичні удари не були б пропорційним кроком.

Трамп відзначив, що ніхто в уряді не виступив проти такого остаточного рішення в кінці кінців.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника.