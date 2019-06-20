В Ірані збили американський безпілотник



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Безпілотник збили іранські військово-повітряні сили

Американський стратегічний розвідувальний безпілотник Global Hawk збили у провінції Хормозган на півдні Ірану.

Про це заявив Корпус вартових ісламської революції, інформує агентство Fars.

За даними агентства, безпілотник збили іранські ВВС. Як стверджують у КВІР, це сталося після того, як він порушив повітряний кордон Ірану.

Раніше повідомлялося, що Пентагон відправляє на Близький Схід тисячу військових, а також додаткові армійські ресурси у зв'язку з агресивною активністю Ірану.

Нагадаємо, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков висловив російську позицію щодо загострення протиріч між США і Іраном. Він закликав Вашингтон відмовитися від провокативних намірів щодо збільшення військової присутності на Близькому Сході.

Раніше про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Унаслідок інцидентів зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи їх бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.