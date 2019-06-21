  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп передумав бомбити Іран

    • Розсилка
    Трамп передумав бомбити Іран

    Літаки і кораблі США вже перебували на позиціях для нанесення удару

    Видання The New York Times повідомляє про те, що адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер. Хоча іще навіть на 19:00 по вашингтонському часу військова опція розглядалася як найбільш вірогідний варіант.

    Кораблі і літаки збройних сил США були на позиціях для нанесення ударів по радарам і пусковим установкам іранських ракет. Удари передбачалося наносити зранку по місцевому іранському часу, щоб мінімізувати кількість жертв серед місцевих військових.

    Радник президента США із нацбезпеки Джон Болтон, Державний секретар Майк Помпео і директор ЦРУ Джина Гаспел виступали за нанесення ракетного удару у відповідь по Ірану. В той же час проти такої опції виступали представники Пентагону, побоюючись подальшої ескалації і загрози для американських військових на Близькому Сході.

    Також опосередковано проти військової операції проти Ірану виступили і демократи в Палаті представників. 

    Напередодні американський стратегічний розвідувальний безпілотник Global Hawk збили у провінції Хормозган на півдні Ірану.

    Раніше повідомлялося, що Пентагон відправляє на Близький Схід тисячу військових, а також додаткові армійські ресурси у зв'язку з агресивною активністю Ірану.

    Нагадаємо, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков висловив російську позицію щодо загострення протиріч між США і Іраном. Він закликав Вашингтон відмовитися від провокативних намірів щодо збільшення військової присутності на Близькому Сході.

    Раніше про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Унаслідок інцидентів зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous.

    Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи їх бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.

    Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    Читайте також
    США Іран ООН армія війна Пентагон безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ