Трамп обізвав екс-керівництво ФБР клоунами і невдахами



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Дональд Трамп

Багато відмінних співробітників та співробітниць ФБР постраждали через клоунів та невдах, заявив Трамп

Колишнє керівництво ФБР завдало значної шкоди репутації бюро. Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

«Чи зможе ФБР відновити свою колись зоряну репутацію, так зіпсовану Джеймсом Комі, Ендрю Маккейбом, Пітером Стржоком і його коханкою, прекрасною Лізою Пейдж та іншими високопоставленими топ-чиновниками, які вже звільнені? Багато відмінних співробітників та співробітниць ФБР постраждали через цих клоунів та невдах!», – заявив Трамп.

Президента США також цікавить, чому ФБР не передала текстові повідомлення Маккейба правозахисникам або державним установам. Трамп стверджує, що дружина Маккейба отримувала величезні гроші на кампанію від Гілларі Клінтон.

До слова, проти колишнього адвоката президента США Майка Коена проводиться розслідування на предмет можливих махінацій з виплатою податків, а також отримання банківських кредитів.

У квітні ФБР провело обшук в офісі особистого адвоката Трампа Майкла Коена, вилучивши документацію, пов'язану зі скандалом навколо зв'язків президента з порноакторкою.