Колишній адвокат Трампа потрапив під слідство у США



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Адвокат Майкл Коен

Федеральні прокурори в Нью-Йорку вивчають, чи не був пов'язаний Майкл Коен з податковим шахрайством

Проти колишнього адвоката президента США Майка Коена проводиться розслідування на предмет можливих махінацій з виплатою податків, а також отримання банківських кредитів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Юридичний тиск, який відчуває Майкл Коен, зростає в рамках широкого розслідування його особистого бізнесу і діяльності від імені його колишнього клієнта, президента Трампа», - йдеться в публікації.

Зокрема, як пише видання, «федеральні прокурори в Нью-Йорку вивчають, чи не був пов'язаний Майкл Коен з податковим шахрайством»

Як уточнюється, слідчі встановлюють порядок декларування у звітних документах Коена доходів від його бізнесу, пов'язаного з таксі в Нью-Йорку.

«Цей прибуток включав сотні тисяч доларів, отриманих готівкою та іншими виплатами за останні п'ять років», - зауважує WSJ.

Крім того, прокурори вивчають, чи були надані Коену кредити в банках без надання ним відповідної документації.

У квітні ФБР провело обшук в офісі особистого адвоката Трампа Майкла Коена, вилучивши документацію, пов'язану зі скандалом навколо зв'язків президента з порноакторкою. Серед документів були також електронні листи, податкові документи та записи, пов'язані з перерахуванням грошей. Водночас, за повідомленнями, були також ділові записи та листування між Коеном і Трампом.

Тепер юриста підозрюють у фальсифікації, банківських махінаціях і фінансових порушеннях, пов'язаних з передвиборчою кампанією нинішнього президента США.

Також повідомлялося, що Коен таємно записав розмову з Трампом, в якій йшлося про виплати колишній моделі Playboy, яка заявила про роман з Трампом.

Джерело: Укрінформ