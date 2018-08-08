  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишній адвокат Трампа потрапив під слідство у США

    • Розсилка
    Адвокат Майкл Коен&nbsp; - Колишній адвокат Трампа потрапив під слідство у США
    Адвокат Майкл Коен 

    Федеральні прокурори в Нью-Йорку вивчають, чи не був пов'язаний Майкл Коен з податковим шахрайством

    Проти колишнього адвоката президента США Майка Коена проводиться розслідування на предмет можливих махінацій з виплатою податків, а також отримання банківських кредитів.

    Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    «Юридичний тиск, який відчуває Майкл Коен, зростає в рамках широкого розслідування його особистого бізнесу і діяльності від імені його колишнього клієнта, президента Трампа», - йдеться в публікації.

    Зокрема, як пише видання, «федеральні прокурори в Нью-Йорку вивчають, чи не був пов'язаний Майкл Коен з податковим шахрайством»

    Як уточнюється, слідчі встановлюють порядок декларування у звітних документах Коена доходів від його бізнесу, пов'язаного з таксі в Нью-Йорку.

    «Цей прибуток включав сотні тисяч доларів, отриманих готівкою та іншими виплатами за останні п'ять років», - зауважує WSJ.

    Крім того, прокурори вивчають, чи були надані Коену кредити в банках без надання ним відповідної документації.

    У квітні ФБР провело обшук в офісі особистого адвоката Трампа Майкла Коена, вилучивши документацію, пов'язану зі скандалом навколо зв'язків президента з порноакторкою. Серед документів були також електронні листи, податкові документи та записи, пов'язані з перерахуванням грошей. Водночас, за повідомленнями, були також ділові записи та листування між Коеном і Трампом.

    Тепер юриста підозрюють у фальсифікації, банківських махінаціях і фінансових порушеннях, пов'язаних з передвиборчою кампанією нинішнього президента США.

    Також повідомлялося, що Коен таємно записав розмову з Трампом, в якій йшлося про виплати колишній моделі Playboy, яка заявила про роман з Трампом.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    обшук шахрайство США Дональд Трамп Нью-Йорк адвокат документи розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ