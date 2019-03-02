Трамп попросив Китай зняти мита на продукти із США



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Я попросив Китай негайно скасувати всі мита на нашу сільськогосподарську продукцію, - президент Сполучених Штатів

Американський президент Дональд Трамп попросив Китай негайно скасувати всі мита на сільськогосподарську продукцію з США. Про це президент написав у серії постів в своєму Twitter.

«Я попросив Китай негайно скасувати всі мита на нашу сільськогосподарську продукцію (включаючи яловичину, свинину тощо), грунтуючись на тому факті, що ми йдемо до угоди про торгівлю в рамках дискусій... і я не підвищив мито в рамках другого пакету до 25% 1 березня. Це дуже важливо для наших чудових фермерів і для мене!», - написав він.

Раніше Трамп вирішив відстрочити введення нових мит на товари з КНР, пояснивши це прогресом у переговорах з Пекіном. За його словами, сторонам вдалося знайти точки дотику з важливих структурних питань, у тому числі щодо проблеми захисту інтелектуальної власності, передачі технологій, а також з питань сільського господарства, послуг та валюти.

Крім того, президент США анонсував саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном на своїй віллі у Флориді для укладення торговельної угоди.

Як повідомлялося, Вашингтон звинуватив китайців у крадіжці американських технологій і почав вводити підвищені митні тарифи на китайські товари. Пекін відповів підвищенням мита зі свого боку. Для уникнення напруженості сторони домовилися про перемир'я до 2 березня.

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