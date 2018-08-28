Трамп повідомив, хто представлятиме Білий дім на похоронах Маккейна



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Дональд Трамп

Президент США заявив, що поважає сенатора Маккейна, незважаючи на їхні розбіжності щодо політики

Президент США Дональд Трамп попросив голову апарату Білого дому Джона Келлі, міністра оборони Джеймса Меттіса та свого радника Джона Болтона представляти адміністрацію під час церемоній поховання сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Про це повідомила прес-служба Білого дому.

«Незважаючи на наші розбіжності щодо політики, я поважаю сенатора Маккейна за його службу нашій країні, і на його честь я розпорядився приспустити державний прапор до дня його похорону», - заявив Трамп.

Він додав, що попросив віце-президента Майка Пенса виступити на церемонії на честь Маккейна в Капітолії 31 серпня.

Президент США зазначив, що на прохання сім’ї Маккейна дозволив військове транспортування останків сенатора з Аризони до Вашингтона. «Його труну везтиме кінь і супроводжуватиме оркестр із почесною вартою під час церемонії прощання у Військово-морській академії Сполучених Штатів», – розповів Трамп.

Нагадаємо, Маккейн помер 25 серпня від раку мозку. Йому був 81 рік. Поховають Маккейна на військовому кладовищі.

Джерело: Радіо Свобода