Трамп призупиняє дію фондів США для іноземної допомоги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Кошти будуть заморожені, поки Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не надасть звіт про залишок і витрати коштів

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила дію більшості фондів іноземної допомоги в очікуванні розгляду витрат Державним департаментом і Агентством США з міжнародного розвитку. Про це повідомляє CNN.

Вказано, що вільні кошти будуть заморожені, поки Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не надасть звіт про залишок і витрати коштів. Строк дії цих коштів завершується 30 вересня - наприкінці фінансового року.

Чиновник USAID вказує, що фінансування становить від 2 до 4 мільярдів доларів.

При цьому витрати, зазначені в листі, включають фінансування для міжнародних організацій, міжнародної миротворчості, міжнародного контролю над наркотиками, охорони здоров’я у світі, допомоги в цілях розвитку, іноземних військових і допомоги для Європи, Євразії та Центральної Азії.

Вказано, що Адміністративно-бюджетне управління США може запропонувати Конгресу скасувати кошти, що виділяються.

За словами представника USAID, перевірка займе кілька днів. Очікується, що результати підрахунку буде відправлено в Адміністративно-бюджетне управління не пізніше початку наступного тижня.

«У число розглянутих рахунків входять програми, які протягом багатьох років вважали марнотратними, як ті, які платять за сонячні батареї в Карибському басейні, космічна програма в Пакистані, футбольні табори у Гватемалі і іноземна допомога країнам, які не відповідають інтересам зовнішньої політики США», - сказав представник адміністрації Трампа.