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    Трамп призупиняє дію фондів США для іноземної допомоги

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    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - Трамп призупиняє дію фондів США для іноземної допомоги
    Президент США Дональд Трамп 

    Кошти будуть заморожені, поки Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не надасть звіт про залишок і витрати коштів

    Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила дію більшості фондів іноземної допомоги в очікуванні розгляду витрат Державним департаментом і Агентством США з міжнародного розвитку. Про це повідомляє CNN.

    Вказано, що вільні кошти будуть заморожені, поки Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не надасть звіт про залишок і витрати коштів. Строк дії цих коштів завершується 30 вересня - наприкінці фінансового року.

    Чиновник USAID вказує, що фінансування становить від 2 до 4 мільярдів доларів.

    При цьому витрати, зазначені в листі, включають фінансування для міжнародних організацій, міжнародної миротворчості, міжнародного контролю над наркотиками, охорони здоров’я у світі, допомоги в цілях розвитку, іноземних військових і допомоги для Європи, Євразії та Центральної Азії.

    Вказано, що Адміністративно-бюджетне управління США може запропонувати Конгресу скасувати кошти, що виділяються.

    За словами представника USAID, перевірка займе кілька днів. Очікується, що результати підрахунку буде відправлено в Адміністративно-бюджетне управління не пізніше початку наступного тижня.

    «У число розглянутих рахунків входять програми, які протягом багатьох років вважали марнотратними, як ті, які платять за сонячні батареї в Карибському басейні, космічна програма в Пакистані, футбольні табори у Гватемалі і іноземна допомога країнам, які не відповідають інтересам зовнішньої політики США», - сказав представник адміністрації Трампа.

     

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