Трамп продовжив санкції проти Венесуели



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Президент США Дональд Трамп

Документ продовжує обмежувальні заходи щодо Венесуели, запроваджені адміністрацією Обами в березні 2015 року

Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження дії американських санкцій проти Венесуели, введених у 2015 році.

Про це у вівторок, 5 березня, повідомляє прес-служба Білого дому.

Згідно з документом, обставини, описані в наказі №13692 від 2015 року, «не покращали і продовжують представляти неординарну та надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США».

«Тому я продовжую режим (санкцій) надзвичайного стану», - цитує Трампа його прес-служба.

Зазначено, що документ продовжує обмежувальні заходи щодо Венесуели, запроваджені адміністрацією колишнього президента США Барака Обами в березні 2015 року.

Нагадаємо, 1 березня уряд США оголосив про введення санкцій проти шести високопоставлених керівників Нацгвардії та поліції Венесуели, які продовжують виконувати злочинні накази режиму президента Ніколаса Мадуро.

Також 25 лютого США ввели додаткові санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.