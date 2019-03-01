США ввели нові санкції проти Венесуели



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Ситуація у Венесуелі продовжує бути напруженою

Ми вводимо санкції проти режиму Мадуро у відповідь на трагічні смерті, а також навмисне спалювання їжі і медикаментів, призначених для хворих і голодних венесуельців

Уряд США оголосив про введення санкцій проти шести високопоставлених керівників Нацгвардії та поліції Венесуели, які продовжують виконувати злочинні накази режиму президента Ніколаса Мадуро. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, оприлюдненому в п'ятницю.

«Ми вводимо санкції проти керівництва сил безпеки режиму Мадуро у відповідь на обурливе насильство, трагічні смерті, а також навмисне спалювання їжі і медикаментів, призначених для хворих і голодних венесуельців», - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Так, до нового списку американських санкцій включені командувач Національної гвардії Венесуели Річард Лопес Варгас; командувачі військами стратегічної інтегральної оборони в окрузі Гуаяна – Джесус Марія Мантілла Оліверос, в штаті Болівар – Альберто Міртіліано Бермудес Вальдеррей, а також у штаті Тачіра – Хосе Леонардо Нороно Торрес.

Крім того, під санкції потрапили директор національної поліції Венесуели Крістіам Абелардо Моралес Замбрано та начальних спеціальної поліції штату Тачір – Хосе Мігель Домінкес Рамірес.

Обмеження США введені після того, як силові відомства режиму Мадуро заблокували доступ міжнародної гуманітарної допомоги до Венесуели.

Як повідомлялося, ситуація у Венесуелі продовжує бути напруженою. Президент Ніколас Мадуро залишає за собою контроль армії та силових відомств. Минулого тижня він віддав наказ військам зупинити надходження міжнародної гуманітарної допомоги до Венесуели, назвавши це вторгненням в країну.

Сутички на кордоні, під час яких лояльні до Мадуро Національна гвардія та нерегулярні загони прихильників застосували зброю проти прихильників Гуайдо, завершилися загибеллю п’ятьох людей.

У неділю, 25 лютого, США ввели додаткові санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.

Низка військових, за повідомленнями ЗМІ, вже перейшла на бік опозиції, однак, найвище військове командування залишається лояльним до Мадуро.