Трамп розглядав можливість розірвати союз США із Японією



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Главі Білого дому не подобається нерівноправний характер угоди із Японією

Президент США вивчав питання можливості розірвання союзної угоди між США і Японією. Дональду Трампу не подобається односторонній характер угоди – США в випадку необхідності мають обороняти Японію. В той же час японці не зобов’язані надавати допомогу американцям в випадку атаки на США.

Про це пише видання Bloomberg.

Американське законодавство чітко не регулює питання щодо виходу із угод, які ратифікував Конгрес – в 2002 році Джордж Буш-молодший вивів США із угоди про протиракетну оборону без згоди американських законодавців.

Відмова США від союзу із Японією може спонукати останню на отримання власної ядерної зброї для стримування КНР і КНДР. Також такий гіпотетичний крок означав би посилення впливу Пекіну в регіоні.

Саме американська військова присутність США в Японії допомагає підтримувати стабільність в східній Азії і зрівноважувати зростаючий вплив КНР.

Нагадаємо, в японській Осаці 28-29 червня має відбутися саміт G20.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися в Осаці з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.