У Білому домі повідомили, що Трамп планує обговорити з Путіним війну в Україні



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Трамп має намір провести зустріч з Путіним під час саміту G20 в Японії

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним наприкінці цього тижня в Японії, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.

Про це повідомив під час телефонного брифінгу високопоставлений чиновник адміністрації США, передає Укрінформ.

«Очікується, що розмова буде зосереджена, насамперед, на питаннях регіональної безпеки, в тому числі (ситуації – ред.) в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході», - заявив представник адміністрації.

Крім того, як поінформував чиновник, американська сторона планує винести на обговорення питання контролю над озброєннями, а також «поліпшення» двосторонніх відносин.

Як відомо, Трамп неодноразово заявляв про намір провести розширену зустріч з Путіним під час саміту G20, запланованого на 28-29 червня в японському місті Осака.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що на зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підняте питання звільнення українських полонених моряків.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії.