Трамп схвалив нові санкції проти Росії, - ЗМІ

Мета нових санкцій - змусити РФ дотримуватися договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп схвалив запровадження нових санкцій проти Росії за порушення Кремлем умов договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це повідомив високопоставлений представник американської адміністрації, передає Politico. За словами співрозмовника видання, зокрема, під нові санкції



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Дональд Трамп

Мета нових санкцій - змусити РФ дотримуватися договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп схвалив запровадження нових санкцій проти Росії за порушення Кремлем умов договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Про це повідомив високопоставлений представник американської адміністрації, передає Politico.

За словами співрозмовника видання, зокрема, під нові санкції Мінторгівлі США потраплять ті російські компанії, які надавали технологічне сприяння в розробці заборонених договором крилатих ракет. Рішення ввести додаткові обмеження, за словами джерела, було ухвалено Радою національної безпеки при Білому домі.

Чиновник також повідомив, що мета нових санкцій - повідомити Росії, що адміністрація Трампа серйозно ставиться до порушень договору і має намір змінити економічні плани російського уряду.

Крім цього, за словами співрозмовника, на додаток до нових санкцій Міноборони США має намір почати дослідження і розробки за новою наземної ядерної крилатою ракеті, дозволеної у відповідності з договором, про що йдеться у нещодавно ухваленому законопроекті оборонної політики.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, США і РФ вели переговори про зняття санкцій проти Москви після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа.

Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що американські санкції відносно Москви будуть зняті після вирішення українського питання. Головне завдання, за словами Хантсмана - зупинити насильство на Донбасі.