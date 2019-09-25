Трамп відреагував на підготовку його імпічменту через розмову із Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Лідер США назвав дії Конгресу переслідуванням президента

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на можливий його імпічмент, про початок процедури якого оголосили в Конгресі.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі, яка оголосила про початок процедури імпічменту, звинуватила Трампа в порушенні конституції.

Причиною тому стала історія з дзвінком президенту України Володимиру Зеленському, в якому Трамп просив останнього вплинути на розслідування щодо сина Джо Байдена. Байден на сьогодні є одним з основних конкурентів Трампа на майбутніх виборах президента США в 2020 році.

Газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій говорилося, що Трамп говорив про розслідування проти сина Байдена в обмін на військову допомогу Україні з боку США. У Конгресі США після такої публікації зажадали стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського. Трамп через деякий час все ж погодився дати дозвіл на розшифровку розмови.

Трамп незабаром після оголошення представника Демократичної партії Ненсі Пелосі вказав на те, що в Конгресі не дочекалися публікації розшифровки його телефонного дзвінка президентові України Володимиру Зеленському.

«Переслідування президента (Presidental harassment!)», - написав Трамп в одному з твітів.

Також він охарактеризував рішення демократів як «полювання на відьом».