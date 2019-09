У США оголосили про запуск процедури імпічменту Трампа через розмову із Зеленським

Палата представників починає офіційне розслідування у справі про імпічмент Трампу

У Сполучених Штатах Америки оголосили про запуск процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа через ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови.

Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

«Палата представників починає офіційне розслідування у справі про імпічмент. Президент повинен нести відповідальність за свої дії. Ніхто не може стояти вище закону«, - сказала вона.

BREAKING: Speaker Nancy Pelosi: "Today, I'm announcing the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry."



"The president must be held accountable; no one is above the law." https://t.co/WZnIWjR7tP pic.twitter.com/fAM81LJUju