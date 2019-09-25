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    У США оголосили про запуск процедури імпічменту Трампа через розмову із Зеленським

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    У США оголосили про запуск процедури імпічменту Трампа через розмову із Зеленським

    Палата представників починає офіційне розслідування у справі про імпічмент Трампу

    У Сполучених Штатах Америки оголосили про запуск процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа через ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови.

    Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

    «Палата представників починає офіційне розслідування у справі про імпічмент. Президент повинен нести відповідальність за свої дії. Ніхто не може стояти вище закону«, - сказала вона.

    Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

    Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

    Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.

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