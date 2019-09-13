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    Трамп виключив призначення Помпео радником з нацбезпеки

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    Трамп виключив призначення Помпео радником з нацбезпеки

    Трамп зазначив, що розглядає 15 кандидатур на пост радника з нацбезпеки

    Президент США Дональд Трамп виключив можливість призначення держсекретаря Майка Помпео на пост радника з національної безпеки.

    Про це повідомляє CNN.

    Трамп заявив, що обговорив ідею про призначення Помпео з самим держсекретарем, який вважає за краще, щоб «із ним там був хто-небудь іще».

    Трамп зазначив, що розглядає 15 кандидатур на пост радника з нацбезпеки. Рішення може бути прийняте на наступному тижні.

    «Багато хто хоче цю роботу. Це приголомшлива робота», — зазначив президент.

    Раніше CNN повідомляв, що Трамп розглядає можливість призначити Помпео радником президента з нацбезпеки, не позбавляючи його поста держсекретаря.

    Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що звільнив свого радника з національної безпеки Джон Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

    Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

    Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.

    Напередодні його візиту видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані з адміністрації президента США, повідомляло, що  Болтон особисто намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії «Мотор-Січ» китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

    Раніше повідомлялося, що Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

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