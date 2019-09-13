Трамп виключив призначення Помпео радником з нацбезпеки
Трамп зазначив, що розглядає 15 кандидатур на пост радника з нацбезпекиПрезидент США Дональд Трамп виключив можливість призначення держсекретаря Майка Помпео на пост радника з національної безпеки.
Про це повідомляє CNN.
Трамп заявив, що обговорив ідею про призначення Помпео з самим держсекретарем, який вважає за краще, щоб «із ним там був хто-небудь іще».
Трамп зазначив, що розглядає 15 кандидатур на пост радника з нацбезпеки. Рішення може бути прийняте на наступному тижні.
«Багато хто хоче цю роботу. Це приголомшлива робота», — зазначив президент.
Раніше CNN повідомляв, що Трамп розглядає можливість призначити Помпео радником президента з нацбезпеки, не позбавляючи його поста держсекретаря.
Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що звільнив свого радника з національної безпеки Джон Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.
Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.
Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.
Напередодні його візиту видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані з адміністрації президента США, повідомляло, що Болтон особисто намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії «Мотор-Січ» китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.
Раніше повідомлялося, що Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».