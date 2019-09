Трамп звільнив Болтона, який був його радником із нацбезпеки

Президент США повідомив, що назве нового радника з національної безпеки наступного тижня

Президент США Дональд Трамп звільнив радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

Про це Трамп 10 вересня написав у Twitter.

«Я повідомив Джону Болтону минулої ночі, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я сильно не погоджувався з багатьма його пропозиціями, як і інші в Адміністрації, і отже…» - заявив президент США.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....