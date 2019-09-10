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    У світі

    Трамп звільнив Болтона, який був його радником із нацбезпеки

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    Болтон у серпні був з візитом в Україні - Трамп звільнив Болтона, який був його радником із нацбезпеки
    Болтон у серпні був з візитом в Україні

    Президент США повідомив, що назве нового радника з національної безпеки наступного тижня

    Президент США Дональд Трамп звільнив радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

    Про це Трамп 10 вересня написав у Twitter.

    «Я повідомив Джону Болтону минулої ночі, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я сильно не погоджувався з багатьма його пропозиціями, як і інші в Адміністрації, і отже…» - заявив президент США.

    «Я попросив Джона про його відставку, яку мені подали сьогодні вранці. Я дуже дякую Джону за його службу. Я назву нового радника з національної безпеки наступного тижня», - додав Трамп.

    До слова, Болтон повідомив у Twitter, що він сам запропонував Трампу своє звільнення.

    «Я запропонував піти у відставку вчора ввечері, і президент Трамп сказав: «Давай поговоримо про це завтра», - написав Болтон 10 вересня.

    Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

    Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.

    Напередодні його візиту видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані з адміністрації президента США, повідомляло, що  Болтон особисто намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії «Мотор-Січ» китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

    Раніше повідомлялося, що Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».

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