Трамп звільнив Болтона, який був його радником із нацбезпеки



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Болтон у серпні був з візитом в Україні

Президент США повідомив, що назве нового радника з національної безпеки наступного тижня

Президент США Дональд Трамп звільнив радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

Про це Трамп 10 вересня написав у Twitter.

«Я повідомив Джону Болтону минулої ночі, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я сильно не погоджувався з багатьма його пропозиціями, як і інші в Адміністрації, і отже…» - заявив президент США.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2019 г.

«Я попросив Джона про його відставку, яку мені подали сьогодні вранці. Я дуже дякую Джону за його службу. Я назву нового радника з національної безпеки наступного тижня», - додав Трамп.

До слова, Болтон повідомив у Twitter, що він сам запропонував Трампу своє звільнення.

«Я запропонував піти у відставку вчора ввечері, і президент Трамп сказав: «Давай поговоримо про це завтра», - написав Болтон 10 вересня.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 сентября 2019 г.

Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.

Напередодні його візиту видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані з адміністрації президента США, повідомляло, що Болтон особисто намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії «Мотор-Січ» китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Раніше повідомлялося, що Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».