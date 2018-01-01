Трамп з Назарбаєвим пропонують перенести з Мінська переговори по Донбасу

Президент Казахстану вважає, що на Донбас необхідно вводити миротворців

Президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу. Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. «Ми говорили про те, що «Мінськ-1» застопорився, у глухому куті, потрібен «Мінськ-2». Він (Дональд Трамп – ред.) говорить: «Давай в іншому місці



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Нурсултан Назарбаєв і Дональд Трамп

Президент Казахстану вважає, що на Донбас необхідно вводити миротворців

Президент США Дональд Трамп запропонував перенести з Мінська в інше місце переговори по Донбасу.

Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

«Ми говорили про те, що «Мінськ-1» застопорився, у глухому куті, потрібен «Мінськ-2». Він (Дональд Трамп – ред.) говорить: «Давай в іншому місці (проведемо – ред.)». Я кажу: «Давайте», - розповів Назарбаєв на прес-конференції у Нью-Йорку за підсумками засідання Ради безпеки ООН.

«Взагалі це спочатку мало бути в Казахстані. Я поїздки робив, щоб зібрати всіх, щоб зустрілися там. Так домовилися, що в цьому напрямку будемо працювати», - додав Назарбаєв.

Президент Казахстану вважає, що на Донбас необхідно вводити миротворців, щоб вони «визначили кордон».

«Треба зближувати їхні позиції якось, підходити до взаєморозуміння. Цього взаєморозуміння сьогодні немає», - сказав він.

Джерело: Интерфакс