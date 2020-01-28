Трамп запропонував визнати Палестину та Ізраїль двома державами



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Дональд Трамп запропонував визнати Палестину та Ізраїль двома державами

Трамп зазначив, що обидва народи заслуговують на мир та процвітання

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Білому домі представив план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Про це він повідомив під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньяху/

За його словами, обидва народи заслуговують на мир та процвітання.

При цьому американський президент зазначив, що всі попередні адміністрації намагалися знайти рішення, але всі провалилися.

«Але мене обрали не для того, щоб я ховався від великих проблем», - додав Трамп.

Його пропозиція, за словами Трампа, детально опрацьована і є виграшною для обох країн.

Раніше, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.