Глава МЗС Люксембургу запропонував ЄС визнати Палестину
На сьогодні США та більшість європейських держав вважають, що визнавати палестинців треба тільки після підписання миру з Ізраїлем
Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.
Про це повідомляє der Tagesspiegel.
«Європейський Союз повинен провести дебати про те, чи не було б доречно визнати всім країнам ЄС Палестину як державу. Так можна було б принаймні створити противагу політиці Трампа», — заявив міністр.
Він зазначив, що це складно зробити на національному рівні в кожній з країн ЄС. За словами Ассельборна, особливо важко домогтися такого рішення в Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах, Іспанії та власне Люксембургу, але цілком можливо на рівні європейської ініціативи.
«Визнання Палестини всім ЄС було б сигналом — палестинцям потрібна батьківщина, потрібна держава так само, як і ізраїльтянам», — додав міністр.
На сьогодні США та більшість європейських держав вважають, що визнавати палестинців треба тільки після підписання миру з Ізраїлем.