Глава МЗС Люксембургу запропонував ЄС визнати Палестину



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Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн

На сьогодні США та більшість європейських держав вважають, що визнавати палестинців треба тільки після підписання миру з Ізраїлем

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.

Про це повідомляє der Tagesspiegel.

«Європейський Союз повинен провести дебати про те, чи не було б доречно визнати всім країнам ЄС Палестину як державу. Так можна було б принаймні створити противагу політиці Трампа», — заявив міністр.

Він зазначив, що це складно зробити на національному рівні в кожній з країн ЄС. За словами Ассельборна, особливо важко домогтися такого рішення в Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах, Іспанії та власне Люксембургу, але цілком можливо на рівні європейської ініціативи.

«Визнання Палестини всім ЄС було б сигналом — палестинцям потрібна батьківщина, потрібна держава так само, як і ізраїльтянам», — додав міністр.

На сьогодні США та більшість європейських держав вважають, що визнавати палестинців треба тільки після підписання миру з Ізраїлем.