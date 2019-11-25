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    Глава МЗС Люксембургу запропонував ЄС визнати Палестину

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    Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн - Глава МЗС Люксембургу запропонував ЄС визнати Палестину
    Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн

    На сьогодні США та більшість європейських держав вважають, що визнавати палестинців треба тільки після підписання миру з Ізраїлем

    Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн запропонував Європейському Союзу офіційно визнати Палестину державою.

    Про це повідомляє der Tagesspiegel.

    «Європейський Союз повинен провести дебати про те, чи не було б доречно визнати всім країнам ЄС Палестину як державу. Так можна було б принаймні створити противагу політиці Трампа», — заявив міністр.

    Він зазначив, що це складно зробити на національному рівні в кожній з країн ЄС. За словами Ассельборна, особливо важко домогтися такого рішення в Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах, Іспанії та власне Люксембургу, але цілком можливо на рівні європейської ініціативи.

    «Визнання Палестини всім ЄС було б сигналом — палестинцям потрібна батьківщина, потрібна держава так само, як і ізраїльтянам», — додав міністр.

    На сьогодні США та більшість європейських держав вважають, що визнавати палестинців треба тільки після підписання миру з Ізраїлем.

    МЗС ЄС США Палестина
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