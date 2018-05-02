Трамп заявив про намір відвідати Єрусалим, щоб відкрити посольство США

Відкриття посольства заплановане на 14 травня

Президент США Дональд Трамп може відвідати Єрусалим у травні для відкриття посольства Сполучених Штатів. Про це Трамп заявив в Білому домі в коментарі журналістам, пише Reuters. Відкриття посольства заплановане на 14 травня. Воно буде функціонувати, поки постійну будівлю, де розміститься дипустанова, не буде



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Дональд Трамп

Відкриття посольства заплановане на 14 травня

Президент США Дональд Трамп може відвідати Єрусалим у травні для відкриття посольства Сполучених Штатів.

Про це Трамп заявив в Білому домі в коментарі журналістам, пише Reuters.

Відкриття посольства заплановане на 14 травня. Воно буде функціонувати, поки постійну будівлю, де розміститься дипустанова, не буде зведено.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв’ю Fox News раніше заявив, що буде радий, якщо президент США буде присутній на відкритті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп може відвідати Ізраїль у травні для відкриття в Єрусалимі посольства США.

Перерізання стрічки у новому дипломатичному представництві, яке розташовуватиметься поки тимчасово в будівлі Генконсульства США в Єрусалимі, збігається в часі з відзначенням 70-річчя незалежності Ізраїля.

Нагадаємо, 6 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп, попри застереження світової спільноти, схвалив рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.