Держдеп офіційно підтвердив відкриття посольства США в Єрусалимі у травні

Відкриття посольства збігатися в часі з відзначенням 70-річчя Ізраїлю

Державний департамент США підтвердив інформацію про формальне завершення процесу перенесення посольства з Тель-Авіва до Єрусалима вже в травні нинішнього року. Про це йдеться в офіційній заяві зовнішньополітичного відомства, поширеній у п'ятницю. «Сполучені Штати планують відкрити нове посольство США в Єрусалимі у травні», -



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Відкриття посольства збігатися в часі з відзначенням 70-річчя Ізраїлю

Державний департамент США підтвердив інформацію про формальне завершення процесу перенесення посольства з Тель-Авіва до Єрусалима вже в травні нинішнього року.

Про це йдеться в офіційній заяві зовнішньополітичного відомства, поширеній у п'ятницю.

«Сполучені Штати планують відкрити нове посольство США в Єрусалимі у травні», - наголошується документі.

При цьому зазначається, що ця подія збігатися в часі з відзначенням 70-річчя Ізраїлю. Як уточнили в Держдепі, на перших порах посольство розміщуватиметься в кварталі Арнона, в сучасному будинку, де зараз базуються консульські служби Генерального консульства США в Єрусалимі.

«Консульські операції, в тому числі, для американських громадян, а також візова служба, продовжать функціонувати на об'єкті «Арнона» без перерви у роботі», - зауважили в відомстві.

Генеральне консульство США в Єрусалимі також продовжуватиме діяти як незалежна місія з незмінним мандатом.

У перший період посольство США в Єрусалимі на об'єкті «Арнона» матиме кілька офісів для посла та невеликої кількості персоналу.

«До кінця наступного року ми маємо намір відкрити додаткове приміщення в посольстві у Єрусалимі на об'єкті «Арнона», яке забезпечить роботу посла та його команди розширеним офісом», - зазначається в заяві.

У перспективі США планують звести окрему будівлю для посольства у новому місці, зазначили в Державному департаменті США.

Напередодні агентство Reuters повідомило, що США можуть відкрити посольство в Єрусалимі вже через пару місяців.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп, попри застереження світової спільноти, схвалив рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

На початку січня цього року повідомлялося про те, що американська сторона планує завершити цей процес до кінця 2019 року. Цю заяву зробив віце-президент США Майк Пенс під час свого турне по Близькому Сходу.

Джерело: Укрінформ