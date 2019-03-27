Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу



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Трамп провів зустріч з дружиною Хуана Гуайдо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом Венесуели Фото: Reuters

«Росія повинна забратися», - сказав президент США

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

Про це він сказав журналістам 27 березня під час зустрічі з дружиною Хуана Гуайдо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом Венесуели, передає Reuters.

«Росія повинна забратися», - зазначив президент США. На питання, як цього домогтися, Трамп відповів: «Подивимося. Всі способи допустимі».

Раніше віце-президент Майк Пенс заявив, що США розглядають прибуття до Венесуели російських військових літаків як «небажану провокацію». «Ми закликаємо Росію припинити всю допомогу режиму Мадуро і підтримати Хуана Гуайдо», - сказав він.

Нагадаємо, у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.