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    Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу

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    <p>Трамп провів зустріч з дружиною Хуана Гуайдо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом Венесуели</p> - Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу

    Трамп провів зустріч з дружиною Хуана Гуайдо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом Венесуели

    Фото: Reuters

    «Росія повинна забратися», - сказав президент США

    Президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

    Про це він сказав журналістам 27 березня під час зустрічі з дружиною Хуана Гуайдо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом Венесуели, передає Reuters.

    «Росія повинна забратися», - зазначив президент США. На питання, як цього домогтися, Трамп відповів: «Подивимося. Всі способи допустимі».

    Раніше віце-президент Майк Пенс заявив, що США розглядають прибуття до Венесуели російських військових літаків як «небажану провокацію». «Ми закликаємо Росію припинити всю допомогу режиму Мадуро і підтримати Хуана Гуайдо», - сказав він.

    Нагадаємо, у Венесуелу прибули два літаки з російськими військовими

    У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

    Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

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    Росія США Дональд Трамп Венесуела Хуан Гуайдо
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