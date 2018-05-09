Трамп заявив, що йому нецікава номінація на Нобелівську премію
- Сьогодні, 21:32
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Трампа номінували на Нобелівську премію миру за зусилля, спрямовані на налагодження відносин з Північною Кореєю
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нецікава номінація на Нобелівську премію миру, натомість він розраховує домогтися перемоги в питанні денуклеаризації Корейського півострова.
Про це повідомляє Vox.
«Всі так думають, але я б так не сказав. Ви знаєте, що я хочу зробити? Я хочу завершити це. Нагорода, яку я хочу — це перемога для всього світу, навіть не для нас, а перемога для всього світу. Це єдина нагорода, яку я хочу», — заявив Трамп.
Нагадаємо, президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за зусилля, спрямовані на налагодження відносин з Північною Кореєю. Відповідний лист до Норвезького комітету премії надіслали республіканські законодавці.