Трамп звинуватив Байдена в провокуванні расового розколу Америки
Попередній президент США вважає критичну расову теорію антиамериканською
45-й президент США Дональд Трамп вважає, що чинний глава держави Джо Байден ставить своїм пріоритетом «роз'єднання країни за расовою і гендерною ознаками». Як приклад він навів «навіювання американським школярам» критичної расової теорії. Сам Трамп називає її антиамериканською.
«Впроваджувати поколінням дітей ці радикальні ідеї не просто аморально – це програма національного самогубства. Проте саме це нещодавно схвалила адміністрація Байдена в правилі... націленому на введення в навчальну програму американських школярів критичної расової теорії», – написав Дональд Трамп в статті для Real Clear Politics.
На думку 45-го президента, десятиліттями «ліві посилено просувають» тези, які представляють Америку в негативному світлі. «В останні роки ці дуже неприродні зусилля перейшли від розповідей дітям, що їх історія – погана, до розповідей американцям, що вони погані», – додав пан Трамп.