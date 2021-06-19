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    Трамп звинуватив Байдена в провокуванні расового розколу Америки

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    Колишній президент обурений викладанням &laquo;лівої&raquo; ідеології в школах - Трамп звинуватив Байдена в провокуванні расового розколу Америки
    Колишній президент обурений викладанням «лівої» ідеології в школах
    Фото з відкитих джерел

    Попередній президент США вважає критичну расову теорію антиамериканською

    45-й президент США Дональд Трамп вважає, що чинний глава держави Джо Байден ставить своїм пріоритетом «роз'єднання країни за расовою і гендерною ознаками». Як приклад він навів «навіювання американським школярам» критичної расової теорії. Сам Трамп називає її антиамериканською.

    «Впроваджувати поколінням дітей ці радикальні ідеї не просто аморально – це програма національного самогубства. Проте саме це нещодавно схвалила адміністрація Байдена в правилі... націленому на введення в навчальну програму американських школярів критичної расової теорії», – написав Дональд Трамп в статті для Real Clear Politics.

    На думку 45-го президента, десятиліттями «ліві посилено просувають» тези, які представляють Америку в негативному світлі. «В останні роки ці дуже неприродні зусилля перейшли від розповідей дітям, що їх історія – погана, до розповідей американцям, що вони погані», – додав пан Трамп.

    Расова критична теорія (РКТ) – це відгалудження філософської концепції «критичної теорії», що народилася в роботах учених-марксистів Франкфуртської школи 20-30 років XX ст. В основі їхнього вчення лежали заперечення об’єктивності істини (релятивізм), принцип трансформації ральності під впливом соціальних чинників, виокремлення супільних груп-прингноблених і груп-пригноблювачів. Нині ж расові критичні теоретики стверджують, що суспільство, політичні структури і економіка засновані на расах і систематичному расизмі.
    За їхніми словами, раса є домінантним соціальним конструктом у США, а расизм став невід’ємною частиною свідомості американців. Саме в цьому вони вбачають причину неоднорідності різних расових груп, наприклад, за критерієм рівня достатку.
    Нагадаємо, що учора колишній лікар Трампа, а нині конгресмен-республіканець Ронні Джонсон закликав провести когнітивний тест 78-річного президента Джо Байдена, аби переконатись, що він здатен виконувати роль головнокомандувача.
    Теги: історія США економіка Джозеф Байден Дональд Трамп президент расизм
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    Трамп звинуватив Байдена в провокуванні расового розколу Америки