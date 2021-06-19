Трамп звинуватив Байдена в провокуванні расового розколу Америки

Попередній президент США вважає критичну расову теорію антиамериканською

45-й президент США Дональд Трамп вважає, що чинний глава держави Джо Байден ставить своїм пріоритетом «роз'єднання країни за расовою і гендерною ознаками». Як приклад він навів «навіювання американським школярам» критичної расової теорії. Сам Трамп називає її антиамериканською.

«Впроваджувати поколінням дітей ці радикальні ідеї не просто аморально – це програма національного самогубства. Проте саме це нещодавно схвалила адміністрація Байдена в правилі... націленому на введення в навчальну програму американських школярів критичної расової теорії», – написав Дональд Трамп в статті для Real Clear Politics.

На думку 45-го президента, десятиліттями «ліві посилено просувають» тези, які представляють Америку в негативному світлі. «В останні роки ці дуже неприродні зусилля перейшли від розповідей дітям, що їх історія – погана, до розповідей американцям, що вони погані», – додав пан Трамп.

Расова критична теорія (РКТ) – це відгалудження філософської концепції «критичної теорії», що народилася в роботах учених-марксистів Франкфуртської школи 20-30 років XX ст. В основі їхнього вчення лежали заперечення об’єктивності істини (релятивізм), принцип трансформації ральності під впливом соціальних чинників, виокремлення супільних груп-прингноблених і груп-пригноблювачів. Нині ж расові критичні теоретики стверджують, що суспільство, політичні структури і економіка засновані на расах і систематичному расизмі.

За їхніми словами, раса є домінантним соціальним конструктом у США, а расизм став невід’ємною частиною свідомості американців. Саме в цьому вони вбачають причину неоднорідності різних расових груп, наприклад, за критерієм рівня достатку.