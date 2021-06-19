Колишній лікар Трампа закликав обстежити здоровʼя Байдена

Конгресмен Ронні Джонсон сумнівається у здатності президента керувати державою

Лист із закликом провести когнітивний тест 78-річного президента Джо Байдена, аби переконатись, що він може виконувати роль головнокомандувача, поширив серед однопартійців америкаський конгресмен-республіканець Роні Джексон. Про це пише видання The Hill, нагадуючи, що за президентства Дональда Трампа Джексон працював лікарем у Білому домі.

У Twitter Джексон написав: «Коли я був лікарем президента Трампа, медіа невпинно просували тезу, що йому потрібно пройти когнітивний тест. Я розпорядився його провести – і він чудово впорався!» Тож тепер, додав законодавець, коли Байден має «очевидні розумові складнощі», йому також «час пройти тест».

Він також сказав, що коли Трамп пройшов когнітивний тест на вимогу громадськості, то це створило прецедент.

Лист із закликом Джексона підписали 13 інших республіканців. The Hill відзначає, що протягом усієї минулорічної передвиборчої кампанії конгресмен агітував за 75-річного Трампа і критикував когнітивні здібності Байдена.

Раніше повідомлялося, що під впливом рекомендацій Роні Джексона президент ДональдТрамп прийняв рішення відмовитися від вживання фастфуду.

Також стало відомо, що напередодні зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним Білий дім вирішив призупинити надання Україні військової допомоги на $100 млн. У цей пакет входила зокрема летальна зброя.