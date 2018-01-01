Три тижні до виборів Путіна. Чим живе опозиційна Росія? (прес-конференція)
- Сьогодні, 12:33
-
Розсилка
Колишня прес-секретарка партії «Правое дело» говоритиме про стан російської опозиції
Сьогодні, 27 лютого, о 12:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Три тижні до виборів Путіна. Чим живе опозиційна Росія?»
Запрошені гості:
Наталія Шавшукова, співзасновник «Школи місцевого самоврядування», колишня прес-секретарка партії «Правое дело», активний член «Cоюзу правих сил», політтехнолог, яка говоритиме про стан російської опозиції, президентську кампанію в РФ, чи здатна російська опозиція вийти з альтернативою і перемогти?
Трансляцію можна подивитись тут:
Також дивіться прес-конференцію в «Главкомі» - «Пам’яті Бориса Нємцова…»