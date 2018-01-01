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    Три тижні до виборів Путіна. Чим живе опозиційна Росія? (прес-конференція)

    Колишня прес-секретарка партії «Правое дело» говоритиме про стан російської опозиції
    Сьогодні, 27 лютого, о 12:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Три тижні до виборів Путіна. Чим живе опозиційна Росія?» Запрошені гості: Наталія Шавшукова, співзасновник «Школи місцевого самоврядування», колишня прес-секретарка партії «Правое дело», активний член «Cоюзу
    • Сьогодні, 12:33
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    Колишня прес-секретарка партії «Правое дело» говоритиме про стан російської опозиції

    Сьогодні, 27 лютого, о 12:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Три тижні до виборів Путіна. Чим живе опозиційна Росія?»

    Запрошені гості:

    Наталія Шавшукова, співзасновник «Школи місцевого самоврядування», колишня прес-секретарка партії «Правое дело», активний член «Cоюзу правих сил», політтехнолог, яка говоритиме про стан російської опозиції, президентську кампанію в РФ, чи здатна російська опозиція вийти з альтернативою і перемогти?

    Трансляцію можна подивитись тут: 

    Також дивіться прес-конференцію в «Главкомі» - «Пам’яті Бориса Нємцова…»

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