Пам’яті Бориса Нємцова…(прес-конференція)
- Сьогодні, 11:09
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Борис Нємцов був вбитий 27 лютого 2015 року у Москві
Учасники прес-конференції розкажуть, як проходить розслідування вбивства опозиційного політика
Сьогодні, 27 лютого, об 11:10 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Пам’яті Бориса Нємцова…»
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Запрошені гості:
- Іріна Бєлачєу, російська політемігрантка;
- Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми РФ, підприємець;
- Віктор Майстрєнко, російський журналіст.
Учасники прес-конференції розкажуть, як проходить розслідування вбивства опозиційного політика, чому путінська Росія боїться його пам’яті, чому нищать рукотворний меморіал у Москві, ким залишився для росіян опозиціонер-революціонер Борис Нємцов, чи стане образ Нємцова об’єднуючим фактором громадянського суспільства для будівництва іншої Росії.
Трансляцію прес-конференції дивіться тут: