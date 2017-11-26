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    Пам’яті Бориса Нємцова…(прес-конференція)

    Учасники прес-конференції розкажуть, як проходить розслідування вбивства опозиційного політика
    Сьогодні, 27 лютого, об 11:10 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Пам’яті Бориса Нємцова…» [READ_MORE] Запрошені гості: Іріна Бєлачєу, російська політемігрантка; Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми РФ, підприємець; Віктор Майстрєнко, російський журналіст. Учасники
    • Сьогодні, 11:09
    • Розсилка
    Борис Нємцов був вбитий 27 лютого 2015 року у Москві
    Борис Нємцов був вбитий 27 лютого 2015 року у Москві

    Учасники прес-конференції розкажуть, як проходить розслідування вбивства опозиційного політика

    Сьогодні, 27 лютого, об 11:10 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Пам’яті Бориса Нємцова…»

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    Запрошені гості:

    • Іріна Бєлачєу, російська політемігрантка;
    • Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми РФ, підприємець;
    • Віктор Майстрєнко, російський журналіст.

    Учасники прес-конференції розкажуть, як проходить розслідування вбивства опозиційного політика, чому путінська Росія боїться його пам’яті, чому нищать рукотворний меморіал у Москві, ким залишився для росіян опозиціонер-революціонер Борис Нємцов, чи стане образ Нємцова об’єднуючим фактором громадянського суспільства для будівництва іншої Росії.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

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