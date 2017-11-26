Пам’яті Бориса Нємцова…(прес-конференція)

Учасники прес-конференції розкажуть, як проходить розслідування вбивства опозиційного політика

Сьогодні, 27 лютого, об 11:10 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Пам’яті Бориса Нємцова…» [READ_MORE] Запрошені гості: Іріна Бєлачєу, російська політемігрантка; Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми РФ, підприємець; Віктор Майстрєнко, російський журналіст. Учасники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борис Нємцов був вбитий 27 лютого 2015 року у Москві

Учасники прес-конференції розкажуть, як проходить розслідування вбивства опозиційного політика

Сьогодні, 27 лютого, об 11:10 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Пам’яті Бориса Нємцова…»

Запрошені гості:

Іріна Бєлачєу, російська політемігрантка;

Ілля Пономарьов, екс-депутат Держдуми РФ, підприємець;

Віктор Майстрєнко, російський журналіст.

Учасники прес-конференції розкажуть, як проходить розслідування вбивства опозиційного політика, чому путінська Росія боїться його пам’яті, чому нищать рукотворний меморіал у Москві, ким залишився для росіян опозиціонер-революціонер Борис Нємцов, чи стане образ Нємцова об’єднуючим фактором громадянського суспільства для будівництва іншої Росії.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: