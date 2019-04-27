Труба: Дві третини штату ДБР досі не заповнено



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Роман Труба: На різні вакансії у ДБР подали документи півтори тисячі кандидатів

Держбюро розслідувань не вистачає слідчих

Штат Державного бюро розслідувань наразі укомплектований лише на третину. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив директор відомства Роман Труба.

«Абсолютна більшість вакантних посад нині – це посади слідчих», - уточнив він.

За словами Труби, охочих працювати у ДБР чимало: на різні вакансії у Бюро подали документи півтори тисячі осіб.

Як повідомлялось, Рада громадського контролю при ДБР припиняє свою роботу. За словами директора Держбюро Романа Труби, новий склад не може бути сформовано через судову заборону: один із нинішніх членів ради громадського контролю подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, який, своєю чергою, в рамках забезпечення позову 12 квітня заборонив проведення конкурсу з обрання нового складу ради. За словами Труби, юристи ДБР готують апеляцію.

Строк повноважень чинних членів РГК закінчується 27 квітня. 18 квітня мало відбутися інтернет-голосування з обрання нового складу Ради.

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