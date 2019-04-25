Роман Труба: Конкурс у ДБР - 80 претендентів на місце слідчого

Глава ДБР Роман Труба Фото: Радіо Свобода

ДБР допитало керівництво НАБУ у справі «Укроборонпрому»

Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань (ДБР) припиняє свою роботу, повідомив директор Держбюро Роман Труба. За його словами, новий склад не може бути сформовано через судову заборону: один із нинішніх членів ради громадського контролю подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, який, своєю чергою, в рамках забезпечення позову 12 квітня заборонив проведення конкурсу з обрання нового складу ради. За словами Труби, юристи ДБР готують апеляцію.

Строк повноважень чинних членів РГК закінчується 27 квітня. 18 квітня мало відбутися інтернет-голосування з обрання нового складу Ради.

«Окремі члени нинішньої Ради громадського контролю висловлювали бажання виконувати повноваження до осені 2019 року. Очевидно, немає впевненості в тому, що саме їх оберуть до нового складу ради. «На переконання цих членів комісії, оскільки ДБР почало працювати як правоохоронний орган 27 листопада 2018 року, то і термін їхньої діяльності варто рахувати з цієї дати. Очевидно, потрібно «закрити очі» на те, що склад ради було затверджено 26-го квітня минулого року і вона більш ніж півроку проводила засідання, обирала своє керівництво, складала протоколи», - зазначав працівник прес-служби бюро Максим Білоусенко.

Роман Труба ж упевнений: вже 27 квітня у ДБР не буде Ради громадського контролю, оскільки нинішній склад втрачає свої повноваження.

Глава ДБР також запевнив, що зі свого боку продовжить співпрацю з усіма представниками громадськості. За його словами, наразі також на фінальній стадії перебуває розробка типового положення про дисциплінарну комісію. «На найближчих засіданнях уряду буде винесено проект цього положення», - сказав він.

Труба також уточнив, що наразі в Окружному адмінсуді перебуває чотири позови до директора ДБР, що стосуються повноважень керівника бюро. Він додав, що розцінює факт наявності таких проваджень як політичний тиск на нього, втім у спілкуванні з журналістами Труба відмовився називати прізвища чи бодай назви політичних сил, які намагаються його здійснити.

Керівник ДБР погодився відповісти на запитання кореспондента «Главкома», а також інших журналістів.

Глава ДБР Роман Труба

Два дні тому стало відомо, що ДБР прийшло з обшуками у НАБУ у рамках розслідування «справи Укроборонпрому». Згідно з постановою Печерського суду, для обшуків у вас є 30 днів. Що відбувається станом на зараз?

Відомості щодо можливих порушень в Укроборонпромі були внесені до ЄРДР після виходу журналістського розслідування «Бігус.інфо». Обшуки справді проводилися у рамках цього кримінального провадження.

Я розумію усі сподівання суспільства, але результат не буває за день. Має бути проведений цілий комплекс слідчих дій: обшуки, допити, експертизи, оголошення підозр. Протягом розслідування ДБР було отримано ухвалу про проведення обшуку та виїмки. Справді, такі слідчі дії проводилися два дні тому. Ми отримали необхідні документи, зараз вивчаємо їх. Жодного супротиву з боку працівників НАБУ не було.

Керівництво НАБУ заявило, що у Бюро проведено службове розслідування, і найближчим часом ці матеріали будуть передані до ДБР для надання оцінки.

НАБУ, коментуючи результати службового розслідування щодо можливого отримання хабарів у «справі Укроборонпрому», зазначало, що відсторонило трьох співробітників. Скількох осіб підозрює ДБР?

Хочу наголосити: наразі підозри ще нікому не оголошено. Ми перевіряємо законність дій детективів та керівництва НАБУ. Сподіваюсь, найближчим часом я вже зможу озвучити кількість підозрюваних осіб.

У листуванні фігурантів справи, яке оприлюднили журналісти, звучить ім’я Гізо Углави – першого заступника директора НАБУ. Чи відбуваються слідчі дії щодо нього?

Ми викликали на допити керівника, його заступників, керівників управлінь НАБУ, допити проведено. Ми знаємо їхню позицію.

І яка вона?

Оцінка їхнім свідчень буде надано у ході досудового слідства, зокрема ми з’ясуємо, чи правдиві вони.

Чи всі керівники та їхні заступники приходили на допит?

З боку керівництва НАБУ є розуміння, вони сприяють проведенню слідчих дій. Вони повністю йдуть назустріч слідству.

Журналісти «Бігус.інфо» оприлюднили викривальний матеріал щодо зловживань в «Укроборонпромі». Серед іншого, у листуванні між фігурантами згадувався перший заступник директора НАБУ Гізо Углава – у контексті можливого хабарництва.

Це не перший скандал навколо Углави. До слова, минулого року з’явилась інформація про те, що Углава у 2015 року ще до призначення на посаду літав у Тель-Авів, де зустрічався із екс-міністром часів президента-втікача Януковича Едуардом Ставицьким.

Екстрадований з Німеччини екс-нардеп Дмитро Крючков стверджує, що давав хабар директору НАБУ Артему Ситнику у справі «Запоріжжяобленерго». Чи був допитаний Крючков? Що про це говорить Ситник?

Підставою для внесення у ЄРДР цього провадження стало звернення до мене керівництва НАБУ щодо цього факту із проханням надати йому оцінку. Це було перед заявою Крючкова. Ми розглянули звернення керівництва НАБУ, внесли до Реєстру. Ми вже отримали дозвіл на допит Крючкова. Найближчими днями він відбудеться.

Яка стаття йому загрожує?

Відомості внесені, якщо не помиляюсь, за ст. 369 Кримінального кодексу України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», - «Главком»).

Колишнього народного депутата, енерготрейдера Дмитра Крючкова екстрадували в Україну з Німеччини, 17 квітня його затримали. Крючков фігурує у справі привласнення 346 млн грн «Запоріжжяобленерго», у якому понад 60% акцій належить державі. У липні 2016 року Крючкова оголосили у розшук. На сайті МВС вказано, що він зник 17 травня 2017-го.

Розслідування в цій справі триває від грудня 2015 року. У вчиненні злочину слідство підозрює двох осіб. Представники Крючкова кажуть, що до корупційних схем може бути причетний Ігор Кононенко, народний депутат від БПП і партнер президента Порошенка. Сам Порошенко назвав екстрадицію підозрюваного у корупції Крючкова передвиборчою технологією штабу Зеленського і такою, що не має нічого спільного щодо боротьби з корупцією.

Водночас сам Крючков впевнений, що справу проти нього НАБУ відкрило «по команді Порошенка». Крючков також стверджує, що директор НАБУ Артем Ситник отримав від нього в 2016 році $500 тис. готівкою. «Це зафіксовано і підтверджено СБУ. ГПУ веде справу на Ситника, але її засекретили... Зокрема цим і подібними фактами вони тримають Ситника «на короткому», - а той виконує все, що вони скажуть», - пояснив Крючков.

На якому етапі справа щодо можливого втручання Ситника у вибори у Сполучених Штатах?

Звичайно, проводяться слідчі дії – ми робимо усе, що можемо, у розслідуванні справи на території України. Коли слідство буде завершено, оприлюднимо всі факти. Зараз сказати більше я не маю змоги.

До вас звертались представники громадських організацій з проханням не брати на роботу скандального прокурора Антона Дрозда, який проходить конкурс на посаду слідчого. Яке ваше рішення?

Існує кілька етапів перед тим, як директор підпише указ про призначення на посаду. Це: участь у конкурсі і визначення переможцем; далі – проведення спецперевірки; проведення психо-фізіологічного дослідження; співбесіда з директором. Зараз він проходить спецперевірку, далі проходитиме поліграф, потім – співбесіду зі мною. Я враховуватиму результати досліджень, зважатиму на його моральні і ділові якості, враховуючи звернення, які надходять щодо нього. Рішення ще не ухвалено.

Скандал навколо прокурора Антона Дрозда та ще трьох працівників київської прокуратури розгорівся у 2015 році, коли у ЗМІ з’явилась їхня переписка у спільному чаті («Лисі птахи»). Прокурори обговорювали можливість незаконної реєстрації кримінального провадження стосовно учасника судового засідання та фізичної розправи, також застосовували ненормативну лексику щодо сторони захисту. На той час Дрозд обіймав посаду заступника прокурора Дніпровського району.

Експерти Реанімаційного пакету реформ звернулися до Труби з проханням не брати Дрозда на роботу. «Розуміючи відповідні ризики під час формування нового органу правопорядку – Державного бюро розслідувань – перша конкурсна комісія влітку 2018 року не підтримала кандидатуру Дрозда на посаду слідчого. Та вже в березні 2019 року він знову опинився перед конкурсною комісією на співбесіді, де визнав, що був доданий до спільного з «Лисими птахами» чату в месенджері та відповідав у ньому колегам», - йдеться у заяві.

Іншими словами, на етапі співбесіди ви зможете заблокувати його кандидатуру?

Відповідальність за роботу оперативних і слідчих підрозділів ДБР несе директор, тому я маю право ухвалювати рішення про відмову у прийнятті на роботу, але ця відмова має бути аргументованою, із посиланням на закон та результати перевірок.

Наскільки зараз укомплектовано ДБР?

ДБР наразі сформовано лише на одну третину. На різні вакансії у ДБР подало документи півтори тисячі осіб. Абсолютна більшість вакантних посад нині – це посади слідчих.

Який у вас конкурс на посаду слідчого?

По-різному у кожному територіальному управлінні. Але, наприклад, на конкурс на посаду слідчого Центрального апарату, що нещодавно відбувся, було по 80 претендентів на місце.

Наталія Сокирчук, «Главком»