«Труханівцям» підкинуть 375 млн грн на капремонт проспекту в Києві



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Проспект Космонавта Комарова у Києві. Фото з відкритих джерел

Єдиним конкурентом виступила турецька фірма «Онур Конструкціон Інтернешнл»

Комунальна корпорація «Київавтодор» 12 березня опублікувала повідомлення про намір укласти угоду з ПП «Київшляхбуд» на проведення капітального ремонту проспекту Космонавта Комарова у Солом’янському районі Києва загальною вартістю 374,82 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Протягом півроку підрядна організація повинна замінити асфальтобетонне покриття дороги, влаштувати велодоріжку і тротуар, облаштувати п’ять автопавільйонів, встановити опори освітлення, замінити зливову каналізацію тощо.

Єдиним конкурентом на торгах виступило ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» громадян Туреччини Онура Четінджевіза, Ісхана Четінджевіза та львів’янина Олега Фаріона, цінова пропозиція якого була вищою на 0,1%.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ПП «Київшляхбуд» створено у січні 2009 року і зареєстровано на депутата Одеської міськради Юрія Шумахера (партія «Довіряй ділам») та кандидата від цієї ж партії Євгена Коновалова. Фірма входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, який і є лідером партії «Довіряй ділам».

Крім цього, НАБУ розслідує можливу розтрату понад 800 млн грн. бюджетних коштів на тендерах посадовцями Одеської міськради, «Київшляхбуду», ТОВ «Ростдорстрой» та інших компаній.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що протягом останніх років в столиці відремонтували 830 кілометрів доріг. В планах на цей рік – ремонт основних магістралей та мостів.

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