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    Кличко заявив, що у Києві відремонтовано 830 км доріг

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    &laquo;Київавтодор&raquo; проводить підготовчі роботи на об&rsquo;єктах реконструкції та капітального ремонту - Кличко заявив, що у Києві відремонтовано 830 км доріг
    «Київавтодор» проводить підготовчі роботи на об’єктах реконструкції та капітального ремонту

    В планах на цей рік – ремонт основних магістралей та мостів

    Як тільки потеплішає, у столиці продовжать масштабний ремонт доріг. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Newsone.

    Він зазначив, що протягом останніх років в столиці відремонтували 830 кілометрів доріг. В планах на цей рік – ремонт основних магістралей та мостів.

    «Як тільки середньодобова температура підніметься вище 5 градусів тепла, одразу розпочнемо масштабні дорожні роботи, - сказав Кличко. - Ми відмовилися від так званого «ямкового ремонту». В нас є чітка стратегія – якщо робимо капітальний ремонт, то перекладаємо всі комунікації, а не тільки полотно на дорозі».

    Він нагадав, що на всі капітально відремонтовані дороги від підрядників вимагають гарантію на 5 років. Якщо за цей час виявляються результати неякісної роботи, підрядники виправляють їх за власний кошт.  

    Мер столиці також зазначив, що на всіх капітально відремонтованих дорогах встановлюють нове економічне LED-освітлення. Так за минулий рік 11 мільйонів гривень коштів громади зекономлено на сплаті за електроенергію завдяки оновленому освітленню. Також освітлення встановлюють у зонах відпочинку, на столичних мостах.

    «Цього року ми заклали в бюджеті 700 мільйонів гривень на оновлення освітлення. Кияни вже можуть побачити, як змінює місто нове освітлення. Для чого ми це так інтенсивно робимо?  Нове LED-освітлення набагато яскравіше. А це – безпека на дорозі. Більше того, воно дає економію 30 відсотків споживання електроенергії. Це сучасні технології, які допомагають місту економити гроші», - підкреслив Кличко.

    Як повідомлялося, наразі «Київавтодор» використовує теплу погоду для виконання важливих підготовчих робіт на об’єктах реконструкції та капітального ремонту.

    Зокрема, на вул. Туполєва та вул. Чорнобильській дорожники виконують роботи з прокладання нової дощової каналізації, а на вул. Заболотного продовжуються роботи з демонтажу тротуарів та встановлення бортового каменю.

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