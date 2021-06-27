Стали відомі переможці IX Міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат»
Гран-Прі виборола «Толока» Михайла Іллєнка
У курортному Трускавці на Львівщині урочисто завершився IX Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», який розпочався 24 червня.
у конкурсній програмі за «Золоту Корону» боролося майже 40 українських стрічок.
- «Толока», режисер Михайло Іллєнко;
- «Антон і червона химера», режисер Заза Урушадзе;
- «Черкаси», режисер Тимур Ященко;
- «Наші Котики, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану», режисер Володимир Тихий;
- «Спадок брехні», режисер Адріан Бол;
- «Фокстер і Макс», режисер Анатолій Матешко;
- «Чорний ворон», режисер Тарас Ткаченко;
- «Номери», режисери Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв;
- «Пекельна хоругва», режисер Міша Косторов (фільм отримав приз глядацьких симпатій на «Золотій Дзизі»;
- «Атлантида» режисера Валентина Васяновича (фільм переміг на Венеційському кінофестивалі у секції «Горизонти», а також отримав 4 нагороди «Золота Дзиґа», зокрема був названий найкращим фільмом року);
- «Забуті», режисерка Дар’я Онищенко;
- «Передчуття», режисер В'ячеслав Криштофович.
Крім того, як стало відомо «Главкому», Гран-прі виборола «Толока» Михайла Іллєнка (продюсер Андрій Різоль).
Найцраща чоловіча роль – відійшла Євгену Ламаху за фільм «Черкаси» режисера Тимура Ященка.
Найкращим сценарєм визначили роботу Олега Сенцова – фільм «Номери». А найкраща режисура – «Наші котики» Володимира Тихого.
В конкурсі короткого метра та дипломних робіт переміг фільм «Схрон» Оксани Войтенко. Останній фільм Юрія Мінзянова, як продюсера.
Додамо, що за даними Національної спілки театральних діячів України, у нашій країні у «мирні» часи щорічно проходило близько сотні театральних фестивалів різних форматів та напрямків.