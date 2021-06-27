Стали відомі переможці IX Міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат»

Гран-Прі виборола «Толока» Михайла Іллєнка

У курортному Трускавці на Львівщині урочисто завершився IX Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», який розпочався 24 червня.

у конкурсній програмі за «Золоту Корону» боролося майже 40 українських стрічок.

«Толока», режисер Михайло Іллєнко;

«Антон і червона химера», режисер Заза Урушадзе;

«Черкаси», режисер Тимур Ященко;

«Наші Котики, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану», режисер Володимир Тихий;

«Спадок брехні», режисер Адріан Бол;

«Фокстер і Макс», режисер Анатолій Матешко;

«Чорний ворон», режисер Тарас Ткаченко;

«Номери», режисери Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв;

«Пекельна хоругва», режисер Міша Косторов (фільм отримав приз глядацьких симпатій на «Золотій Дзизі»;

«Атлантида» режисера Валентина Васяновича (фільм переміг на Венеційському кінофестивалі у секції «Горизонти», а також отримав 4 нагороди «Золота Дзиґа», зокрема був названий найкращим фільмом року);

«Забуті», режисерка Дар’я Онищенко;

«Передчуття», режисер В'ячеслав Криштофович.

Усі конкурсні картини уже встигли побувати у прокаті, тож це той нечастий випадок, коли картини вже бачили глядачі, а не лише фестивальна публіка. Як щойно повідомив на своїй сторінці в Facebook український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач Олег Вергеліс, приз за найкращу жіночу роль на Міжнародному кінофестивалі «Корона Карпат» виборола актриса Киівського Національного театру імені Івана Франка Марина Кошкіна (фільм «Забуті» режисерки Дар’ї Оніщенко).

Крім того, як стало відомо «Главкому», Гран-прі виборола «Толока» Михайла Іллєнка (продюсер Андрій Різоль).

Найцраща чоловіча роль – відійшла Євгену Ламаху за фільм «Черкаси» режисера Тимура Ященка.

Найкращим сценарєм визначили роботу Олега Сенцова – фільм «Номери». А найкраща режисура – «Наші котики» Володимира Тихого.

В конкурсі короткого метра та дипломних робіт переміг фільм «Схрон» Оксани Войтенко. Останній фільм Юрія Мінзянова, як продюсера.

Додамо, що за даними Національної спілки театральних діячів України, у нашій країні у «мирні» часи щорічно проходило близько сотні театральних фестивалів різних форматів та напрямків.