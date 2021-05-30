«Театральный туризм»: як карантин змінює фестивальну мапу України

Що ж пропонують цьогоріч літні театральні фестивалі?

За даними Національної спілки театральних діячів України, у нашій країні у «мирні» часи щорічно проходило близько сотні театральних фестивалів різних форматів та напрямків. Суворі будні карантинного буття, звісно, суттєво «відредагували» і кількість фестивалів, і якість їх репертуарного наповнення (адже кордони на замку).

Однак за останні роки в Україні стало доволі популярним таке тревел-захоплення, як «театральний туризм»: театрали (найчастіше столичні) вирушають у подорожі різними містами України не тільки за враженнями від місцевої вцілілої архітектури, а й за враженнями від нестоличного театрального репертуару, який пропонують модні театри Івано-Франківська, Одеси, Львова, Чернігова, Харкова, деяких інших міст.

Що ж пропонують цьогоріч літні театральні фестивалі? І куди та за чим їхати театралам, коли виникає шалене бажання оновити свою «локацію»?

На жаль, далеко не всі літні театральні фестивалі в Украіні зможуть відбутися – пандемія вносить свої корективи...

Львів

За декілька років Львівський Міжнародний фестиваль «І люди, і ляльки» встиг стати брендом, доволі привабливим заходом для міжнародної театральної спільноти: сотні майстрів-лялькарів з України та інших країн.

2020 року, через пандемію, фестиваль проводили у форматі онлайн. «А цьогоріч ми порадилися і вирішили пропустити 2021 рік для нашого фестивалю, – розповідає «Главкому» керівник лялькового форуму, відомий український режисер Олексій Кравчук. – Ми не впевнені, що через карантинні обмеження до нас зможуть вчасно потрапити усі бажані запрошені гості з-за кордону. Тому і вирішили перечекати: немає бажання робити міжнародний театральний фестиваль «задля галочки».

Одеса

2-7 липня в Одесі відбудеться популярный фестиваль театрів «Молоко». Ідеолог та організатор форуму, режисер Михайло Журавель каже «Главкому», що через карантинні обставини іноземних гостей на фестивалі, на жаль, не буде - кордони і ризики. Але буде доволі насичена українська театральна програма.

«Особливість цьогорічного «Молока» – масштабний національний південний регіональний вектор: Одеса, Миколаїв і Херсон. Це три міста, у яких будуть показані фестивальні вистави «Молока».

Афіша «Молока» насичена. З Івано-Франківська чекаємо легендарну «Націю» за творами Марії Матіос, з Харкова – виставу за творами українського письменника і журналіста Руслана Горового. З Херсона - виставу «Не плачте за мною ніколи» за твором Марії Матіос (з Ларисою Кадировою у головній ролі), з Полтави – «Майстер і Маргарита» у постановці Сергія Павлюка (полтавський театр – переможець нашого минулорічного фестивалю – ред.).

У рамках «Молока-2021» також пройдуть літературна та музична сцени, нічне кінобачення, презентації нових українських книг та демонстрація фільму «Заборонений» (про поета Василя Стуса – ред.).

Фестиваль підтримує НСТДУ, а місцева влада поки не дуже поспішає підтримувати україноцентричні форуми в Одесі.

Тим часом, у другій половині червня в Одесі очікується на проведення всеукраїнського фестивалю-лабораторії – «Український театральний детектив – дітям!». Цей проєкт буде реалізовано на базі Одеського ТЮГу імені Юрія Олеші, цільова аудиторія – як діти, так і дорослі.

Київ

У червні анонсують єдиний театральний фестиваль у столиці та Київській області – «О’Фест». Дати - 26-27 червня. Це вже восьмий міжнародний Музичний фестиваль, організаторами якого виступають Київський Національний театр оперети та Бучанська міська рада (проєкти фесту традиційно презентують як у Києві, так і в Бучі). Родзинка фесту - тут можна почути і побачити найкращих артистів-вокалістів з кращих музичних театрів Європи.

Херсон

«Мельпомена Таврії» – серед найавторитетніших міжнародних театральних форумів в Україні. Зазвичай програма фесту приголомшує виступами театрів з різних континентів. Цьогоріч складніше. Однак ідеолог і директор «Мельпомени», Олександр Книга, впевнено каже «Главкому», що фестиваль проходитиме з 3 по 11 вересня: «Заявки на участь в «Мельпомені» вже маємо від 20 театрів. Серед зарубіжних учасників -- театри з Угорщини, Туреччини, Грузії... Маємо надію, що у вересні ситуація з перетином кордонів у різних країнах зміниться на краще.

Столичну театральну делегацію на «Мельпомені» представлятимуть Національний театр оперети (вистава «Москалиця» за твором Марії Матіос у постановці Влади Белозоренко) та столичний театр «Актор» («Вишневый сад» Антона Чехова у постановці Слави Жили).

Українські театри, своєю чергою, також отримують пропозиції відвідати престижні європейські театральні фестивалі, але час вносить зміни у графіки та плани

«Наш театр, звісно, запрошують на міжнародні театральні фестивалі, зокрема, на наші вистави чекають в Угорщині у вересні, – каже «Главкому» Михайло Захаревич, художній керівник Київського Національного театру імені Івана Франка. – Сподіваємося, що загальна ситуація з пандемію у світі зміниться і фестивальне життя оживе. Наразі ж, коли ситуація складна і невизначена, треба пам’ятати, що немає нічого важливішого і дорожчого за здоров'я наших людей».

Олег Вергеліс, для «Главкома»

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