Стали відомі деталі візиту глави МЗС Франції в Україну

Посол де Понсен: «Конференція «Кримська платформа» важлива для нагадування міжнародному співтовариству, що Крим було нелегально анексовано Росією»

Посол Франції: «Ми є справжніми друзями українського народу»

Своєю участю у міжнародній конференції «Кримська платформа» та заходах з нагоди Дня Незалежності, Франція демонструє підтримку України та її територіальної цілісності. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив посол Французької республіки в Україні Етьєн де Понсен.

«Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан буде присутнім у Києві 23-24 серпня. Він представлятиме Францію на дуже важливих для України подіях – «Кримській платформі» і Дні Незалежності. Ми вже заявляли, що міжнародна конференція «Кримська платформа» важлива для нагадування міжнародному співтовариству, що Крим було нелегально анексовано Росією. Ми підтримуємо Україну в її міжнародно визнаних кордонах і вважаємо, що під час саміту «Кримської платформи» важливо говорити про ситуацію, незаконну анексію Криму. Ми від самого початку підтримали цю ініціативу», – заявив пан посол.

Етьєн де Понсен також наголосив, що приїзд міністра МЗС є символом того, що Франція є другом України.

«Перебування міністра Ле Дріана в Києві 24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності є дуже символічним. Ми хочемо тим самим продемонструвати, що Франція підтримує Україну, що ми підтримуємо вашу незалежність і територіальну цілісність, що ми є справжніми друзями українського народу», – наголосив дипломат.