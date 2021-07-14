Безвіз повертається! Кулеба пояснив, як українці тепер їздитимуть до ЄС

ЄС включив Україну до «зеленого списку» країн, з яких дозволять приймати туристів

Кожна країна ЄС прийматиме своє рішення про допуск українців

Після рекомендацій Євросоюзу відкрити зовнішні кордони для туристів з України кожна країна-учасниця буде приймати своє окреме рішення. Також будуть визначені умови в'їзду українців на територію країн ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на засіданні Кабміну.

На засіданні уряду прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що ЄС включив Україну до так званого «зеленого списку» і рекомендує скасувати обмеження на поїздки для українців.

«Кінцеве рішення за країнами-учасницями, але фактично ЄС дав «зелене світло», щоб українці могли безперешкодно їздити в Європу. Це відновлення повноцінної дії безвізу», – зазначив він.

Дмитро Кулеба, у свою чергу, підкреслив, що це тільки перший крок.

«Рішення Європейського союзу є рекомендацією. Тепер кожна країна-учасниця ЄС розглядатиме питання про включення України до свого національного «зеленого списку» і про визначення умов в'їзду на їх територію», – сказав міністр.

Він додав, що вже доручив посольствам активно працювати з європейськими партнерами, щоб Україну включили до національних «зелених списків» і щоб умови в'їзду були максимально спрощеними.

«Звертаю увагу на одну деталь, що коли кожна країна буде приймати таке рішення, вона буде керуватися не тільки показниками в Україні, а й своїми власними епідемічними показниками», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЄС дозволив в'їзд для туристів з України, але рішення буде опубліковано пізніше.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволено громадянам, які здійснили повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це препарати Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень Covid-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч осіб.