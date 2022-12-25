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Це питання часу: Кулеба запевнив, що ЗСУ отримають усю необхідну зброю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Це питання часу: Кулеба запевнив, що ЗСУ отримають усю необхідну зброю
Кулеба зазначив, що Україна наполягає на отриманні зброї від партнерів у зв’язку з їхніми зобов’язаннями за Будапештським меморандумом
фото з відкритих джерел

Кулеба: «Вся потрібна зброя буде, це лише питання часу» 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після низки переговорів з партнерами заявив, що Україна отримає всю потрібну зброю,  це питання часу і ніяких табу тут немає.  Про це Кулеба заявив в ефірі телемарафону.

«Моє враження таке. Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, але й в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу. Чому її не можна надати одразу? Тому що є психологічні, логістичні та політичні причини. Але з цими усіма причинами треба працювати, і ми будемо працювати. Це не лише питання небажання.  Постачання будь-якої зброї – це дуже складна технічна і логістична операція, ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями... У мене точно є відчуття, що називається на кінчиках пальців, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає. І Patriot, рішення про які привіз Володимир Зеленський з Вашингтона – найкращий тому доказ».

Кулеба також зазначив, що Україна наполягає на отриманні зброї від партнерів у зв’язку з їхніми зобов’язаннями за Будапештським меморандумом.  «Ми говоримо дуже просту річ нашим партнерам: якщо ви, чесно кажучи, в змові з росіянами забрали у нас ядерну зброю як фактор стримування Росії, і Росія на нас напала, то тепер, будьте ласкаві, давайте нам всю потрібну неядерну зброю, щоб ми могли від Росії захищатися. Ось так ми ставимо питання», – сказав він.

Раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україні надасть США, можуть допомогти «суттєво посилити» протиповітряну оборону України. 

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Теги: росія зброя війна військова техніка Володимир Зеленський Україна Дмитро Кулеба

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