Це питання часу: Кулеба запевнив, що ЗСУ отримають усю необхідну зброю

Кулеба: «Вся потрібна зброя буде, це лише питання часу»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після низки переговорів з партнерами заявив, що Україна отримає всю потрібну зброю, це питання часу і ніяких табу тут немає. Про це Кулеба заявив в ефірі телемарафону.

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«Моє враження таке. Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, але й в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу. Чому її не можна надати одразу? Тому що є психологічні, логістичні та політичні причини. Але з цими усіма причинами треба працювати, і ми будемо працювати. Це не лише питання небажання. Постачання будь-якої зброї – це дуже складна технічна і логістична операція, ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями... У мене точно є відчуття, що називається на кінчиках пальців, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає. І Patriot, рішення про які привіз Володимир Зеленський з Вашингтона – найкращий тому доказ».

Кулеба також зазначив, що Україна наполягає на отриманні зброї від партнерів у зв’язку з їхніми зобов’язаннями за Будапештським меморандумом. «Ми говоримо дуже просту річ нашим партнерам: якщо ви, чесно кажучи, в змові з росіянами забрали у нас ядерну зброю як фактор стримування Росії, і Росія на нас напала, то тепер, будьте ласкаві, давайте нам всю потрібну неядерну зброю, щоб ми могли від Росії захищатися. Ось так ми ставимо питання», – сказав він.

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Раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україні надасть США, можуть допомогти «суттєво посилити» протиповітряну оборону України.