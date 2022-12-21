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ЗСУ пояснили, як системи Patriot допоможуть Україні у війні

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, як системи Patriot допоможуть Україні у війні
У Повітряних силах пояснили, як надання систем Patriot може вплинути на перебіг війни
фото ілюстративне

Наразі Україна має великі потреби у найрізноманітніших засобах ППО, зауважили у ЗСУ

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україні надасть США, можуть допомогти «суттєво посилити» протиповітряну оборону України. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Це дуже потрібна для України річ. Тому що Patriot давно був омріяний у нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних сил. Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати свої аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники як ТУ-22М3 чи екіпажі тактичної авіації ворога», – пояснив він.

Ігнат наголосив, що Україна має великі потреби у найрізноманітніших засобах ППО і тому готова брати у західних партнерів «багато усього, що нам можуть запропонувати».

«Сьогодні Повітряні сили існуючими засобами ППО, авіацією, мобільними групами перекривають найзагрозливіші напрямки, окремі стратегічні об'єкти критичної інфраструктури. Однак цього не вистачає, щоб закрити всі потреби», – зазначив Ігнат.

За словами речника, військовослужбовці ЗСУ зможуть доволі легко опанувати нові для них зенітно-ракетні системи Patriot.

«Комплекси західного зразка доволі сучасні, дуже багато чого в них автоматизовано, багато відкинуто людського фактору. Тому перенавчитися на ці комплекси не є великою проблемою. Хоча для цього і потрібен певний час», – зазначив він.

Нагадаємо, 21 грудня президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. 

Новий пакет військової допомоги США Україні передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами. 

Теги: системи ППО США президент Україна зброя

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