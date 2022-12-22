Байден пояснив, чи вважає ескалацією передачу Україні систем ППО Patriot

Байден упевнений, що єдність США й союзників у підтримці України збережеться у 2023 році

Американський лідер зауважив, що підтримка союзниками України не зміниться на тлі повномасштабного російського вторгнення

Сполучені Штати Америки не вважають передачу Україні ЗРК Patriot ескалацією конфлікту. Оскільки це потрібно для оборони українців від російських нападів. Про це американський лідер повідомив під час спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.

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«Це оборонна зброя. Це не ескалація, це оборона. Якщо припиняться напади - вони не будуть їх використовувати», – заявив Байден.

Водночас Байден вважає, що Путін може припинити війну в Україні того ж дня, як ухвалить таке рішення. Але виграти цю війну він не може.

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«Ця війна може завершитися того ж дня, коли Путін скаже, що виводить свої війська з України», – наголосив президент США.

Також американський лідер зауважив, що підтримка союзниками України не зміниться на тлі повномасштабного російського вторгнення.

«Я ніколи не бачив, щоб НАТО і ЄС були раніше настільки ж об’єднані, й не бачу жодних ознак того, що це зміниться. Ми згаємо, що на кону, надто – європейські країни», – зауважив американський президент.

Байден нагадав, що з часів Другої світової війни світ досі не був свідками масштабного вторгнення однієї країни в іншу, «і нема ознак того, що Путін змінить свою поведінку, якщо ми не чинитимемо спротив і не допомагатимемо Україні чинити опір».

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«Путін думав, що послабить НАТО, натомість – зміцнив НАТО. Я колись казав, що він хотів би, аби Європа була розділена. А він призвів до більш об’єднаної Європи, а Швеція і Фінляндія приєднуються (до НАТО)», – наголосив президент США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

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Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

Сергій Шойгу на колегії відомства заявив, що завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення. З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тис. контрактників.