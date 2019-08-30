Турчинов: нові міністри - поза законом



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29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком

Для нормального функціонування новостворених міністерств Рада повинна «знову повернутися до питання Кабміну», підкреслив Турчинов

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що всі новостворені міністерства або ті, що змінили назву, сьогодні не зможуть працювати.

Про це він 30 серпня написав у Facebook.

«29 серпня під час затвердження складу нового уряду були створені нові міністерства шляхом об’єднання декількох міністерств, які працювали в попередніх урядах, а також шляхом зміни їхніх назв. Зменшення кількості міністерств - достатньо логічний крок, але він повинен професійно готуватись. Після вчорашнього голосування втратили свою легітимність міністерства, які працювали за минулих урядів та не отримали нових очільників і не потрапили до складу нового Кабміну», - зауважив Турчинов.

Він зазначив, що ліквідація цих міністерств - юридично складний, витратний і тривалий процес.

«Разом з тим, всі міністерства, які отримали нові назви, не мають нічого, крім цих назв та новообраних міністрів: ані положень, які потрібно затверджувати, ані штату, а головне - жодної копійки бюджетних призначень, які, відповідно до Закону «Про бюджет України», закріплені за міністерствами, що підлягають ліквідації», - підкреслив колишній секретар РНБО.

Турчинов повідомив, що для нормального функціонування новостворених міністерств Верховна Рада повинна «знову повернутися до питання Кабміну, щоб повністю переформатувати чинний бюджет, перезапустити роботу новостворених структур і підрозділів».

«Серйозні державні рішення мають спиратися не тільки на інформаційну складову. Є ще одна важлива складова, яка має назву «державне управління». Такі рішення потребують серйозної підготовчої роботи, яку бажано проводити до їхнього ухвалення», - зауважив колишній секретар РНБО.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня, має намір провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.