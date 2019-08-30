Зеленський зустрінеться із новими міністрами
Новопризначена очільниця Міносвіти Ганна Новосад розповіла про заплановану на 2 вересня зустріч міністрів із президентом
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня, має намір провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.
Про це повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад під час свого офіційного представлення в міністерстві в п'ятницю, 30 серпня.
«У понеділок буде перша зустріч президента з усіма новопризначеними міністрами та іншими органами», - сказала Новосад.
Раніше новий міністр освіти повідомила, що найнагальніші задачі перших двох тижнів, окрім формування команди, - робота зі складним проектом держбюджету на 2020 рік та підготовка проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Як відомо, Новосад працювала останні п'ять років в Міносвіти. Спочатку радником міністра освіти Сергія Квіта, потім, за міністра Лілії Гриневич, керівником директорату стратегічного планування і євроінтеграції.
У міністерстві Новосад опікувалась проблемами вищої освіти та науки і курувала приєднання України до програм ЄС фінансування науки та отриманням грантів для науковців.
Вона закінчила Києво-Могилянську академію, навчалась на магістерській програмі у Маастрихтському університеті у Нідерландах, працювала у парламенті Канади. До Верховної Ради пройшла під номером 50 списку «Слуги народу».
У своїх заявах у статусі кандидатки пані Новосад підтримувала реформу освіти і виступала за якнайшвидше її продовження.
Джерело: Інтерфакс-Україна