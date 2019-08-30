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    Зеленський зустрінеться із новими міністрами

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    В понеділок Зеленський зустрінеться із новими міністрами - Зеленський зустрінеться із новими міністрами
    В понеділок Зеленський зустрінеться із новими міністрами

    Новопризначена очільниця Міносвіти Ганна Новосад розповіла про заплановану на 2 вересня зустріч міністрів із президентом

    Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня, має намір провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.

    Про це повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад під час свого офіційного представлення в міністерстві в п'ятницю, 30 серпня.

    «У понеділок буде перша зустріч президента з усіма новопризначеними міністрами та іншими органами», - сказала Новосад.

    Раніше новий міністр освіти повідомила, що найнагальніші задачі перших двох тижнів, окрім формування команди, - робота зі складним проектом держбюджету на 2020 рік та підготовка проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту».

    Як відомо, Новосад працювала останні п'ять років в Міносвіти. Спочатку радником міністра освіти Сергія Квіта, потім, за міністра Лілії Гриневич, керівником директорату стратегічного планування і євроінтеграції.

    У міністерстві Новосад опікувалась проблемами вищої освіти та науки і курувала приєднання України до програм ЄС фінансування науки та отриманням грантів для науковців.

    Вона закінчила Києво-Могилянську академію, навчалась на магістерській програмі у Маастрихтському університеті у Нідерландах, працювала у парламенті Канади. До Верховної Ради пройшла під номером 50 списку «Слуги народу».

    У своїх заявах у статусі кандидатки пані Новосад підтримувала реформу освіти і виступала за якнайшвидше її продовження.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

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    Кабмін міністр Міністерство освіти і науки освіта Володимир Зеленський президент Ганна Новосад
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