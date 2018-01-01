  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Турчинов розповів про створення кібервійськ

    Над питанням створення кібервійськ наразі працюють СБУ і розвідка
    В Україні розглядається питання щодо створення кібервійськ у складі Збройних сил. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. «У Національному центрі кібербезпеки було одне з питань, яке не так давно порушувалося - це запит, щодо якого доповідав Генеральний штаб, - створення кібервійськ в складі
    • Сьогодні, 13:09
    • Розсилка

    Над питанням створення кібервійськ наразі працюють СБУ і розвідка

    В Україні розглядається питання щодо створення кібервійськ у складі Збройних сил.

    Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

    «У Національному центрі кібербезпеки було одне з питань, яке не так давно порушувалося - це запит, щодо якого доповідав Генеральний штаб, - створення кібервійськ в складі ЗСУ», -наголосив він.

    За словами Турчинова, це серйозне питання, і в цьому напрямку працює і Служба зовнішньої розвідки, і військова розвідка.

    Зазначимо, сьогодні Турчинов відкривав Центр реагування на кіберінциденти, що координуватиме роботу підрозділів кіберзахисту з різних правоохоронних структур.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    розвідка ЗСУ кібератака Олександр Турчинов військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ