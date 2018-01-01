Турчинов розповів про створення кібервійськ

Над питанням створення кібервійськ наразі працюють СБУ і розвідка

В Україні розглядається питання щодо створення кібервійськ у складі Збройних сил. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. «У Національному центрі кібербезпеки було одне з питань, яке не так давно порушувалося - це запит, щодо якого доповідав Генеральний штаб, - створення кібервійськ в складі



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Над питанням створення кібервійськ наразі працюють СБУ і розвідка

В Україні розглядається питання щодо створення кібервійськ у складі Збройних сил.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

«У Національному центрі кібербезпеки було одне з питань, яке не так давно порушувалося - це запит, щодо якого доповідав Генеральний штаб, - створення кібервійськ в складі ЗСУ», -наголосив він.

За словами Турчинова, це серйозне питання, і в цьому напрямку працює і Служба зовнішньої розвідки, і військова розвідка.

Зазначимо, сьогодні Турчинов відкривав Центр реагування на кіберінциденти, що координуватиме роботу підрозділів кіберзахисту з різних правоохоронних структур.

Джерело: Інтерфакс-Україна