Турчинов розповів про створення кібервійськ
- Сьогодні, 13:09
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Над питанням створення кібервійськ наразі працюють СБУ і розвідка
В Україні розглядається питання щодо створення кібервійськ у складі Збройних сил.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
«У Національному центрі кібербезпеки було одне з питань, яке не так давно порушувалося - це запит, щодо якого доповідав Генеральний штаб, - створення кібервійськ в складі ЗСУ», -наголосив він.
За словами Турчинова, це серйозне питання, і в цьому напрямку працює і Служба зовнішньої розвідки, і військова розвідка.
Зазначимо, сьогодні Турчинов відкривав Центр реагування на кіберінциденти, що координуватиме роботу підрозділів кіберзахисту з різних правоохоронних структур.
Джерело: Інтерфакс-Україна