В Україні запрацював центр реагування на кіберзагрози

Центр співпрацюватиме з колегами із країн НАТО

Оперативний центр раннього виявлення та реагування на кібербезпеки розпочав роботу при Раді національної безпеки і оборони України. [READ_MORE] Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на відкритті Центру реагування на кіберзагрози. «Сьогодні ми відкриваємо центр реагування на кіберзагрози, який фактично стає ядром кіберзахисту



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Центр співпрацюватиме з колегами із країн НАТО

Оперативний центр раннього виявлення та реагування на кібербезпеки розпочав роботу при Раді національної безпеки і оборони України.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов на відкритті Центру реагування на кіберзагрози.

«Сьогодні ми відкриваємо центр реагування на кіберзагрози, який фактично стає ядром кіберзахисту нашої країни. Цей центр не просто спостерігає за розвитком кіберінцидентів та розвитком кібератак тощо, а він на ранніх стадіях їх виявляє і забезпечує швидку локалізацію», - сказав Турчинов.

Секретар РНБО зазначив, що центр, який побудований в Україні, буде співпрацювати з аналогічними центрами країн НАТО.

«Взаємодіючи з ними, значно покращиться якість реагування на кіберінциденти, за рахунок обміну інформації, підтягування потужних обчислювальних машин і ресурсів. Все це дає можливість і інформувати наших колег і використовувати від них інформацію в онлайн-режимі», - заявив Турчинов.

Як тільки атака розпочнеться, на моніторі буде видно напрямок кібератаки і можна визначити, де вона відбувається, у якому сегменті - державному чи приватному.

«Тут зараз, коли починається кібератака, час іде не на години навіть, а на хвилини. Саме цей кіберцентр із його можливостями дозволяє виявляти, як тільки атака почалася. На моніторі відразу видно навіть напрямок кібератаки. Одразу ж можна визначити, в якому сегменті - державному чи приватному - вона відбувається, і яку інфраструктуру задіяно», - заявив Турчинов.

Після виявлення кібератаки ухвалюється рішення щодо задіяння ресурсів СБУ, Нацполіції тощо для того, щоб локалізувати кібератаку і провести оперативне затримання, якщо кіберзлочинці знаходяться на території країни.

Функція, яку виконуватиме центр - це також моніторинг мереж.