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    Турчинов розповів, що вирішуватиме його новий заступник

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    <p>Новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони став Сергій Кривонос, який нещодавно зняв свою кандидатуру з виборів президента</p> - Турчинов розповів, що вирішуватиме його новий заступник

    Новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони став Сергій Кривонос, який нещодавно зняв свою кандидатуру з виборів президента

    Фото: прес-служба РНБО

    Турчинов зауважив, що полковник Сергій Кривонос був заступником Командувача Сил спеціальних операцій

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов підтримав рішення президента щодо призначення заступником Секретаря РНБО полковника Сергія Кривоноса.

    «Як кадровий офіцер та заступник Командувача Сил спеціальних операцій він знає потреби Збройних Сил не з інтернету та соціальних мереж, а з окопів передової, де він захищав країну в найбільш небезпечні часи російської агресії проти нашої держави», - заявив Турчинов, якого цитує прес-служба РНБО.

    За його словами, знання, досвід та життєва позиція Кривоноса дозволять йому ефективно працювати над забезпеченням ЗСУ та інших військових формувань сучасною зброєю та військовою технікою, сприяти проведенню реформ в оборонно-промисловому комплексі та забезпечувати військово-технічне співробітництво з партнерами України.

    «Не менш важливим завданням для полковника Кривоноса буде знищення будь-якої корупційної складової під час виконання державного оборонного замовлення та забезпечення матеріально-технічних потреб нашої армії та інших силових структур», - сказав секретар РНБО.

    Раніше повідомлялося, що новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони став Сергій Кривонос, який нещодавно зняв свою кандидатуру з виборів президента та підтримав чинного главу держави Петра Порошенка.

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