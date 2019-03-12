Президент представив нового заступника секретаря РНБО



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Сергій Кривонос займав посаду першого заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України

Новопризначений заступник секретаря РНБО запевнив в своїй рішучості протидіяти корупції в оборонному секторі

Новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони став Сергій Кривонос, який нещодавно зняв свою кандидатуру з виборів президента України та підтримав чинного главу держави Петра Порошенка.

На своїй сторінці у Фейсбук президент оприлюднив трансляцію офіційного представлення на посаді.

«Дуже важлива ваша характеристика – це ваша абсолютна нетерпимість до корупції. І це моє президентське доручення - нульова толерантність до корупції, щоб ми рішучими діями захистили армію, захистили оборонний комплекс від будь-яких нападів, або недовіри. Ми маємо зміцнити довіру суспільства і міжнародних партнерів до оборонного комплексу», - підкреслив президент під час зустрічі з полковником Сергієм Кривоносом.

«Я сьогодні прийняв рішення підписати Указ про призначення полковника Сергія Григоровича Кривоноса заступником Секретаря Ради Національної безпеки України. Буквально зараз є величезний суспільний запит на це призначення», - сказав Президент та згадав активну участь полковника Кривоноса в створенню Сил спеціальних операцій (ССО).

Президент відзначив високий професіоналізм та морально-людські якості полковника Кривоноса, а також підтримку військового з боку громадськості і добровольців в його діяльності на посаді заступника командувача ССО .

«Це демонстрація нового типу українського військового», - наголосив Президент та визначив напрямки діяльності новопризначеного заступника Секретаря РНБОУ. Глава держави доручив активізувати діяльність з питань переозброєння Збройних Сил України, інших збройних підрозділів, питань військово-технічного співробітництва, поглибити координацію діяльності територіальної оборони та посилити взаємодію в рамках співпраці України з НАТО.

Раніше сьогодні президент Петро Порошенко готує нове призначення у РНБО.

«Сьогодні я підпишу указ про дуже важливе кадрове призначення в Раду національної безпеки і оборони України людини, яка буде одночасно очолювати комісію з оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва. З’явиться людина, як буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння ЗСУ і інших військових формувань і питаннями нашої співпраці з НАТО», - заявив Порошенко. Водночас, президент не назвав прізвище особи, яку призначать до РНБО.

6 березня Сергій Кривонос заявив, що знімається з президентських перегонів на користь Порошенка.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.