Туреччина передала Україні факсимільну копію Брест-Литовського мирного договору

Оригінал Брест-Литовського мирного договору був віднайдений в Османському архіві у Стамбулі

Факсимільна копія, знята з оригіналу Брест-Литовського договору, який був знайдений у Османському архіві Стамбула, була передана в Україну.

Копію привезе з Туреччини міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

«Ми по всьому світу будемо шукати історичні документи і артефакти, які показуватимуть тяглість нашої держаної традиції і тяглість нашої дипломатії, тому що це дуже важливо для побудови держави і для побудови нашої ідентичності», - сказав Кулеба.

Документ вдалося віднайти завдяки зусиллям посольства України та генконсульства в Стамбулі.

Копія договору зберігатиметься в музеї МЗС України.

Брест-Литовський мирний договір від 27 січня (9 лютого) 1918 р. – мирна угода між Українською Народною Республікою з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією з іншого. Це був перший мирний договір у Першій світовій війні. Укладення угоди означало фактичне визнання УНР як незалежної держави.

На це була змушена погодитись і більшовицька делегація, яка вела власні мирні переговори в Брест-Литовську.