  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Туреччина передала Україні факсимільну копію Брест-Литовського мирного договору

    • Розсилка
    Документ привезе з Туреччини міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - Туреччина передала Україні факсимільну копію Брест-Литовського мирного договору
    Документ привезе з Туреччини міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
    Фото: Укрінформ

    Оригінал Брест-Литовського мирного договору був віднайдений в Османському архіві у Стамбулі

    Факсимільна копія, знята з оригіналу Брест-Литовського договору, який був знайдений у Османському архіві Стамбула, була передана в Україну.

    Копію привезе з Туреччини міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ.

    «Ми по всьому світу будемо шукати історичні документи і артефакти, які показуватимуть тяглість нашої держаної традиції і тяглість нашої дипломатії, тому що це дуже важливо для побудови держави і для побудови нашої ідентичності», - сказав Кулеба.

    Документ вдалося віднайти завдяки зусиллям посольства України та генконсульства в Стамбулі.

    Копія договору зберігатиметься в музеї МЗС України.

    Брест-Литовський мирний договір від 27 січня (9 лютого) 1918 р. – мирна угода між Українською Народною Республікою з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією з іншого.  Це був перший мирний договір у Першій світовій війні.  Укладення угоди означало фактичне визнання УНР як незалежної держави.

    На це була змушена погодитись і більшовицька делегація, яка вела власні мирні переговори в Брест-Литовську.

     

    Теги: Туреччина історія міністр музеї документи УНР Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies