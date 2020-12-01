Кулеба вважає інформацію про «залякування» угорців на Закарпатті спекуляцією

Кулеба закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності і створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах

Міністр закордонних справ зустрівся з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 1 грудня зустрівся з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто. Про це йдеться на сайті МЗС.

Кулеба закликав угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності і створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах.

Міністр назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України ─ депутати об’єднаних територіальних громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема Угорщини.

Також Кулеба поінформував угорського дипломата, що слідчі дії правоохоронних органів в Закарпатській області відбуваються в межах повноважень СБУ щодо окремих громадян України, і жодним чином не спрямовані проти угорської національної меншини.

«Будь-які твердження про те, що в Україні нібито має місце «залякування» угорської громади або її частини, є безпідставною спекуляцією. В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності», ─ заявив міністр, підкресливши, що всі громадяни України рівні перед законом незалежно від національності та етнічного походження.

Міністр також додав, що угорські українці є невід’ємною частиною українського суспільства.

Як відомо, на Закарпатті інтернет-ресурси поширили провокаційне відео з погрозами стосовно угорців.

МВС відреагувало, заявивши, що українські правоохоронці будуть жорстко переслідувати провокаторів, які виступають з погрозами на адресу громадян угорського походження.

30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.