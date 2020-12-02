Керівник МЗС заявив, що частина країн НАТО підтримує членство України в Альянсі

Кулеба заявив на засіданні Альянсу, що Україна очікує надання Плану дій щодо членства

Низка міністрів країн-членів НАТО у своїх виступах під час засідання Північноатлантичної ради заявили, що принципово підтримують надання Україні членства в Альянсі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО.

Міністр поінформував учасників зустрічі, що Україна прагне більше взаємодії з Альянсом, зокрема більше навчань НАТО в Україні. «Я наголосив, що Україна очікує надання Плану дій щодо членства», ─ зазначив Кулеба.

Керівник МЗС поінформував, що деякі міністри закордонних справ держав-членів НАТО у своїх виступах згадували ініціативу України «Кримська Платформа». Учасники зустрічі також вітали отримання Україною статусу Партнера з розширеними можливостями НАТО.

Дмитро Кулеба запросив держави-члени Альянсу взяти активну участь у реалізації «Кримської платформи», яка покликана об’єднати під своєю «парасолькою» розгляд всіх аспектів питання тимчасово окупованого Криму, зокрема безпеку в широкому регіоні Чорного моря.

Він також поінформував про триваючі порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема примусовий призов громадян України до лав збройних сил РФ.

«Суттєве погіршення безпекової ситуації у регіоні Чорного моря загрожує не лише безпосередньо причорноморським країнам, але й державам Південної Європи, Близького Сходу та Північної Африки. Тому я вітаю готовність НАТО до більшого залучення у безпеку регіону Чорного моря та посилення взаємодії з Україною та Грузією», — наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що продовження участі України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом НАТО і проведення в Одесі запланованих на травень 2021 року спільних командно-штабних навчань Україна-НАТО «Непорушна стійкість» сприятиме поглибленню взаємодії України з Альянсом у реагуванні на кризові ситуації та протидії гібридним загрозам.

Як повдіомлялося, генсек НАТО відреагував на суперечку України з Угорщиною. Він відзначив, що попри суперечку між країнами Альянс може продовжувати зміцнювати партнерство з Україною, надаючи їй свою підтримку. «Сьогоднішнє засідання якраз це демонструє», ─ сказав він.