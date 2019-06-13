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    Туреччина всупереч застереженням США придбала російські С-400

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    <p>Поставки С-400 можуть дуже загострити відносини Анкари з Вашингтоном</p> - Туреччина всупереч застереженням США придбала російські С-400

    Поставки С-400 можуть дуже загострити відносини Анкари з Вашингтоном

    Президент Туреччини повідомив, що угода щодо придбання в Росії С-400 вже відбулася

    Туреччина вже придбала російські зенітні ракетні комплекси С-400 і сподівається, що вони будуть доставлені в липні.

    Про це президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив в середу.

    «Туреччина вже придбала оборонні системи С-400. Угода відбулася. Сподіваюся, що ці системи будуть доставлені в нашу країну в наступному місяці», - заявив Ердоган.

    Ці поставки можуть дуже загострити відносини Анкари з Вашингтоном. США протягом декількох місяців намагалися переконати Туреччину в тому, що покупка С-400, несумісних з системами, що стоять на озброєнні країн НАТО, є необережним кроком.

    В.о. міністра оборони США Патрік Шенахан минулого тижня попередив, що Сполучені Штати виключать Туреччину з програми з виробництва винищувачів F-35 в разі, якщо Анкара не відмовиться від покупки російських систем ракетної оборони.

    У Туреччині цю заяву розкритикували, заявивши, що вона не відповідає духу НАТО. Міністр оборони Хулуси Акар повідомив, що відповідь на лист Шенахана буде готовий найближчим часом.

    Джерело: Голос Америки

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