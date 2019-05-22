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    Вашингтон висунув ультиматум Туреччині через російські С-400

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    <span>Туреччина повинна терміново відмовитися від російських С-400</span> - Вашингтон висунув ультиматум Туреччині через російські С-400
    Туреччина повинна терміново відмовитися від російських С-400

    США вимагають від Туреччини відмовитися від купівлі російських зенітних ракетних систем

    У Туреччини є два тижні на те, щоб відмовитися від угоди з Росією щодо поставок ракетних систем С-400. З таким ультиматумом до Туреччини виступили США, передає телеканал CNBC.

    Як повідомив Держдеп США, вимога Вашингтона остаточна і не підлягає перегляду або відстрочці.

    Основною причиною, з якої в Туреччині повинні відмовитися від купівлі російської військової техніки, в Держдепартаменті назвали невідповідність озброєння з Росії стандартам НАТО.

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    Зазначається, що в разі невиконання вимог проти Туреччини можуть ввести санкції, в тому числі по лінії НАТО. У США вже попереджали, що Туреччину можуть виключити з програми зі створення нових американських винищувачів F-35 через придбання ЗРС С-400 у Росії.

    У Вашингтоні стверджують, що дана ракетна система створена, щоб знищувати американські і союзні літаки, в тому числі американські винищувачі п'ятого покоління F-35. Адміністрація США вважає «несумісною» купівлю Туреччиною російської ракетної системи С-400 з продажем F-35.

    Згідно з контрактом, Росія повинна поставити Туреччині чотири дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400. Загальна сума угоди склала 2,5 мільярда доларів.

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    Туреччина Росія США НАТО санкції Вашингтон озброєння
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